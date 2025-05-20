ΕΕ: Παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση πώλησης όπλων στη Συρία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα την άρση όλων των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Συρίας, οι οποίες είχαν εφαρμοστεί στοχοθετώντας το προηγούμενο καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ αλλά επιβεβαίωσε ότι θα εξακολουθεί να βρίσκονται σε ισχύ η απαγόρευση πώλησης όπλων.

«Σήμερα, λάβαμε την απόφαση να άρουμε τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Συρίας» ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας αφού ολοκληρώθηκε η σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών των «27».

«Θέλουμε να βοηθήσουμε τον συριακό λαό να ανοικοδομήσει μια νέα Συρία, συμπεριληπτική και ειρηνική», πρόσθεσε.

Η άρση των κυρώσεων αφορά κυρίως το τραπεζικό σύστημα, αφού μέχρι τώρα απαγορευόταν η πρόσβασή του στη διεθνή αγορά κεφαλαίων. Προβλέπεται επίσης ότι θα «ξεπαγώσουν» τα περιουσιακά στοιχεία της συριακής κεντρικής τράπεζας.

Την ίδια απόφαση έλαβε την περασμένη εβδομάδα και η Ουάσινγκτον.

«Η άρση των κυρώσεων εκφράζει την περιφερειακή και διεθνή βούληση στήριξης της Συρίας» είπε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Δαμασκό. «Ο συριακός λαός σήμερα έχει μια ιστορική και πολύ σημαντική ευκαιρία να ξαναχτίσει τη χώρα», πρόσθεσε ο Ασάαντ αλ Σαϊμπάνι.

Η ΕΕ δεν αποκλείει, ωστόσο, την πιθανότητα να επιβάλει νέες κυρώσεις σε όσους ευθύνονται για βιαιοπραγίες εναντίον των Αλαουιτών.

Τα άλλα μέτρα που είχαν ληφθεί, όπως η απαγόρευση πώλησης όπλων και εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την καταστολή των πολιτών θα παραμείνουν σε ισχύ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

