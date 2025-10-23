Η αξεπέραστη Γαλλίδα σταρ του κινηματογράφου, Μπριζίτ Μπαρντό (Brigitte Bardot), αναγκάστηκε σήμερα να διαψεύσει ότι… πέθανε, αφού στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν ευρέως fake news για τον θάνατό της.

Η 91χρονη ΒΒ, από το σπίτι της στο Σεν Τροπέ στη νότια Γαλλία όπου αναρρώνει μετά από μια μικρή χειρουργική επέμβαση, έκανε μια ανάρτηση από τον λογαριασμό της στο X και ανέφερε: «Δεν ξέρω ποιος ηλίθιος ξεκίνησε απόψε αυτή την ψεύτικη είδηση για τον θάνατό μου, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και ότι δεν έχω καμία πρόθεση να φύγω. Ακούει κανείς;».

Je ne sais pas quel est l’imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n’ai pas l’intention de tirer ma révérence. À bon entendeur — Brigitte Bardot (@brigitte_bardot) October 22, 2025

Την περασμένη εβδομάδα, κυκλοφόρησε από γαλλικά μέσα η είδηση ότι η μούσα του γαλλικού κινηματογράφου νοσηλεύτηκε για 3 εβδομάδες στο ιδιωτικό νοσοκομείο Saint-Jean στην Τουλόν και είναι σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω «σοβαρής ασθένειας»

Στον απόηχο αυτών των αναφορών, η 27χρονη influencer Aniss Zitouni δημοσίευσε στον δημοφιλή λογαριασμό Aqababe ότι η θρυλική ΒΒ είχε πεθάνει.

«Ένα είδωλο έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια αξέχαστη κληρονομιά και ένα αιώνιο αποτύπωμα στις καρδιές των Γάλλων» έγραφε, ενώ η αναφορά τώρα έχει διαγραφεί, σύμφωνα με την MailOnline.

Πηγή: skai.gr

