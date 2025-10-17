Η πρώην σταρ του γαλλικού κινηματογράφου, Μπριζίτ Μπαρντό, 91 ετών, αναρρώνει στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ, στη νότια Γαλλία, έπειτα από μια μικρή χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, όπως ανακοίνωσε το γραφείο της σε δήλωση προς το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Η ηθοποιός ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και την ομάδα των χειρουργών του Ιδιωτικού Νοσοκομείου Saint-Jean στην Τουλόν, προσθέτοντας ότι πλέον ξεκουράζεται στο σπίτι της.

Η Μπριζίτ Μπαρντό, ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του γαλλικού κινηματογράφου και της διεθνούς ποπ κουλτούρας της δεκαετίας του 1950 και του 1960, ξεκίνησε ως μοντέλο και χορεύτρια μπαλέτου, αλλά η μεγάλη της αναγνώριση ήρθε το 1956 με την ταινία «Και ο Θεός… έπλασε τη γυναίκα» (Et Dieu… créa la femme), σε σκηνοθεσία του Ροζέ Βαντίμ. Ο ρόλος αυτός την καθιέρωσε ως σύμβολο σεξουαλικής απελευθέρωσης και τη μετέτρεψε σε μύθο του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.

Πρωταγωνίστησε σε πάνω από 40 ταινίες, συνεργαζόμενη με σκηνοθέτες όπως ο Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, ο Λουί Μαλ και ο Ανρί-Ζορζ Κλουζό, ενώ η χαρακτηριστική ομορφιά και το αυθόρμητο στυλ της επηρέασαν μια ολόκληρη γενιά γυναικών.

Το 1973 αποσύρθηκε από την υποκριτική, δηλώνοντας ότι ήθελε να αφιερώσει τη ζωή της στον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ζώων, ιδρύοντας το Ίδρυμα Brigitte Bardot το 1986, το οποίο παραμένει ενεργό μέχρι σήμερα.

