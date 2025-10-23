Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Στη μάχη κατά της εγκληματικότητας ρίχνει η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ειδικά διαμορφωμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία θα υποστηρίζουν τους αστυνομικούς που ανταποκρίνονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης παρέχοντας κρίσιμες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Τα drones στεγάζονται σε ειδικά, αδιάβροχα κουτιά στις στέγες επιλεγμένων αστυνομικών κτιρίων, όπου παραμένουν φορτισμένα και έτοιμα για άμεση απογείωση. Όπως εξηγούν οι αρχές, μετά από μια κλήση έκτακτης ανάγκης, το κέντρο ελέγχου της αστυνομίας θα εκτοξεύει ένα drone υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων χειριστών.

Μόλις δοθεί το σήμα αποστολής, το drone θα μπορεί να φτάσει στο σημείο του συμβάντος μέσα σε δύο λεπτά, μεταδίδοντας σε πραγματικό χρόνο υλικό υψηλής ανάλυσης τόσο στους αστυνομικούς στο πεδίο όσο και στο κέντρο ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται ο συντονισμός και η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων, ενώ καταγράφεται πολύτιμο οπτικό υλικό.

Στο τέλος της αποστολής, το drone θα επιστρέφει αυτόματα στην περιοχή προσγείωσής του, όπου θα ξεκινά η φόρτιση για την επόμενη αποστολή.

Θα χρησιμοποιηθούν για μια ποικιλία αναγκών αστυνόμευσης πρώτης γραμμής, όπως:

Αναζήτηση αγνοουμένων

Εντοπισμός υπόπτων

Συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στη σκηνή ενός περιστατικού

Ταχύτερη παροχή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας ενός υπόπτου και περιγραφής της εμφάνισής του σε πραγματικό χρόνο

Ο βοηθός επίτροπος Λόρενς Τέιλορ «Χτίζουμε μια Μητροπολιτική Αστυνομία που είναι πιο αποτελεσματική από ποτέ, και αυτή η νέα τεχνολογία μας δίνει ένα ζωτικό νέο εργαλείο για την καταπολέμηση του εγκλήματος στην πρωτεύουσα».



Πηγή: skai.gr

