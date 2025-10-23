Ο υποσιτισμός των εγκύων και των βρεφών θα έχει «συνέπειες για γενιές» ολόκληρες, «πιθανόν προκαλώντας σοβαρά προβλήματα που θα απαιτούν φροντίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής» παιδιών τα οποία γεννήθηκαν μόλις ή γεννιούνται το τρέχον διάστημα στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποιεί το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA).

Επιστρέφοντας από 5ήμερη αποστολή στην Ιερουσαλήμ, στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα – όπου πέρασε 5 ώρες – ο αξιωματούχος του Ταμείου Άντριου Σάμπερτον συνέκρινε το εύρος της «καταστροφής» στον παλαιστινιακό θύλακο με «σκηνικό δυστοπικής ταινίας», κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο Σάμπερτον, ειδικευμένος στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, θύμισε πως ένας στους τέσσερις κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας υποφέρει από την πείνα, ανάμεσά τους τουλάχιστον 11.500 έγκυες.

Κατά συνέπεια το 70% των νεογέννητων έρχεται στη ζωή πρόωρα ή έχει βάρος πολύ κατώτερο του φυσιολογικού, ποσοστό που ανερχόταν στο 20% πριν από τον Οκτώβριο του 2023.

Στην πλειονότητά τους, οι μονάδες για νεογνά έχουν κορεστεί — λειτουργούν στο 170% της δυναμικότητάς τους, κάτι που τις αναγκάζει να τοποθετούν πολλά βρέφη στην ίδια θερμοκοιτίδα, σημείωσε ο κ. Σάμπερτον.

Μια εγκυμοσύνη στις τρεις θεωρείται «υψηλού κινδύνου» κι ο δείκτης μητρικής θνησιμότητας είναι «υψηλός», συνέχισε.

Το «σημαντικότερο» πρόβλημα είναι «ο υποσιτισμός», σημείωσε.

Η έλλειψη φαρμάκων και ιατρικών υποδομών έχει επίσης μεγάλη σημασία, καθώς το 94% των νοσοκομείων έχει υποστεί ζημιές ή καταστραφεί ολοσχερώς και μόλις το 15% των δομών υγείας διαθέτουν μαιευτήρια που μπορούν να αντιμετωπίσουν επείγοντα περιστατικά.

Η έλλειψη αντισύλληψης, επιπλέον, αναγκάζει κάποιες γυναίκες να κάνουν «επικίνδυνες αμβλώσεις».

Για «700.000 γυναίκες και κορίτσια, ο κύκλος της έμμηνης ρύσης είναι εφιάλτης, ελλείψει προσωπικού χώρου, καθαρού νερού, προϊόντων υγιεινής, σερβιετών», πρόσθεσε το στέλεχος του UNFPA. Εξαιτίας αυτού «170.000 αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ουρολογικής ή αναπαραγωγικής υγείας».

Ακόμη, σύμφωνα με τον Άντριου Σάμπερτον, όλες οι μορφές σεξιστικής και σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένων των πρόωρων γάμων, «έχουν εκραγεί στη Γάζα, όπως και σε άλλες τις άλλες ένοπλες συγκρούσεις».

Αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός τη 10η Οκτωβρίου, το UNFPA κατάφερε να κάνει παραδόσεις ιατρικού υλικού στον θύλακο και να «διανείμει προμήθειες κι εξοπλισμό» που ήταν ήδη «τοποθετημένος» εκ των προτέρων στην περιοχή, καθώς στη Λωρίδα της Γάζας καταγράφονται κάπου 130 γεννήσεις τον μήνα, κατά τον κ. Σάμπερτον. «Όμως η ροή της βοήθειας που επιτρέπεται να εισέρχεται (...) απέχει πολύ από το να αρκεί».

Ο αξιωματούχος επισήμανε ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της υπηρεσίας για να προσφέρει βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας έχουν καλυφθεί κατά «περίπου ένα τρίτο», ιδίως μετά τη μεγάλη μείωση «της χρηματοδότησης των ΗΠΑ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

