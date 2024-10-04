Τουλάχιστον 18 νεκροί στον βομβαρδισμό του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη (Παλαιστινιακή Αρχή)

Η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε το βράδυ χθες Πέμπτη ότι δεκαοκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον καταυλισμό προσφύγων της Τούλκαρεμ, πόλης στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν πως εξαπέλυσαν πλήγμα.

«Δεκαοκτώ μάρτυρες μετά τον βομβαρδισμό του καταυλισμού της Τούλκαρεμ από την κατοχή», ενημέρωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής μέσω Telegram, αναθεωρώντας εκ νέου προς το χειρότερο τον προηγούμενο απολογισμό, που έκανε λόγο για 16 νεκρούς.

Η Δυτική Όχθη παραμένει υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

«Στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης των ενόπλων δυνάμεων και της Σιν Μπετ (σ.σ. η ισραηλινή υπηρεσία αντικατασκοπείας), η ισραηλινή πολεμική αεροπορία διεξήγαγε πλήγμα στην Τούλκαρεμ», ανέφερε σε λακωνικό ανακοινωθέν του ο ισραηλινός στρατός.

Μιλώντας τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Φάισαλ Σαλάμα, αξιωματούχος στον καταυλισμό προσφύγων, ανέφερε ότι η επίθεση έγινε από μαχητικό πολλαπλών ρόλων F-16, το οποίο βομβάρδισε καφετέρια.

Το ισραηλινό αεροσκάφος «έπληξε καφετέρια στο ισόγειο τριώροφου κτιρίου», είπε επίσης ο Αλάα Σρότζι, κοινωνικός ακτιβιστής. «Υπάρχουν πολλά θύματα στο νοσοκομείο, παιδιά, νέοι, ο (τελικός) αριθμός δεν είναι ακόμη γνωστός», πρόσθεσε.

Η Τούλκαρεμ είναι ανάμεσα στις πόλεις και τους καταυλισμούς προσφύγων που έγιναν στα τέλη Αυγούστου στόχος επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας του ισραηλινού στρατού εναντίον παλαιστινιακών ενόπλων κινημάτων στη βόρεια Δυτική Όχθη.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, με έναυσμα έφοδο άνευ προηγουμένου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, η βία ανάμεσα στους Παλαιστίνιους από τη μια και τον ισραηλινό στρατό και εποίκους από την άλλη κλιμακώθηκε ραγδαία.

Έκτοτε έχουν σκοτωθεί πάνω από 700 Παλαιστίνιοι από πυρά στρατιωτών ή εποίκων, σύμφωνα με αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, και τουλάχιστον 24 Ισραηλινοί, ανάμεσά τους στρατιωτικοί, σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή στο πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρήσεων, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

