Η Πολωνία υπέγραψε σύμβαση ύψους 735 εκατομμυρίων δολαρίων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προμήθεια πυραύλων JASSM-ER, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ- Καμίζ, καθώς η χώρα δαπανά πολλά χρήματα προκειμένου να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Βαρσοβία δαπανά περίπου το 4% του ΑΕΠ της για την άμυνα φέτος και την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για την παράδοση αεροδιαστημικού συστήματος αναγνώρισης ύψους 960 εκατομμυρίων δολαρίων για την επιτήρηση των βορειοανατολικών συνόρων της.

«Σήμερα υπογράψαμε σύμβαση αξίας 735 εκατομμυρίων δολαρίων, άλλη μία σύμβαση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, για την αγορά πυραύλων αέρος-εδάφους», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Κοσινιάκ- Καμίζ.

Οι πύραυλοι έχουν βεληνεκές περίπου 1.000 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

