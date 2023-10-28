Μπορέλ: Καταδικάζουμε όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων

«Καταδικάζουμε όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων αδιάκριτων επιθέσεων με ρουκέτες κατά του Ισραήλ, και ζητούμε την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων» τονίζει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Επισημαίνει ότι «η Γάζα βρίσκεται σε πλήρες μπλακάουτ και απομόνωση ενώ συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί». «Η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) προειδοποιεί για την απελπιστική κατάσταση των ανθρώπων της Γάζας χωρίς ρεύμα, φαγητό, νερό. Πάρα πολλοί άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, έχουν σκοτωθεί. Αυτό αντίκειται στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο» προσθέτει και υπογραμμίζει ότι «απαιτείται επειγόντως μια παύση των εχθροπραξιών για να καταστεί δυνατή η ανθρωπιστική πρόσβαση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

