Μπορέλ κατά ΗΠΑ: Ένας μήνας προθεσμία στο Ισραήλ, σημαίνει πολλοί νεκροί άνθρωποι

«Ευρωπαϊκό κατηγορώ» κατά των ΗΠΑ την Πέμπτη. Ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ επέκρινε τις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή έδωσαν στο Ισραήλ περιθώριο ενός ολόκληρου μήνα για να βελτιώσει την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.



«Οι ΗΠΑ έλεγαν στο Ισραήλ ότι πρέπει να βελτιώσουν την ανθρωπιστική υποστήριξη στη Γάζα, αλλά έδωσαν καθυστέρηση ενός μήνα», επισήμανε ο Ζοζέπ Μπορέλ σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.



«Ένας μήνας καθυστέρηση με τον σημερινό ρυθμό των ανθρώπων που σκοτώνονται… Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι», πρόσθεσε ο Μπορέλ, αποκαλώντας την κατάσταση «καταστροφή».



Αμερικανοί αξιωματούχοι επισήμαναν στο Ισραήλ την Τετάρτη ότι πρέπει να λάβει μέτρα τον επόμενο μήνα για να βελτιώσει τις ανθρωπιστικές συνθήκες στη Γάζα, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει πιθανούς περιορισμούς στη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ - η πιο ισχυρή προειδοποίηση από την έναρξη του πολέμου πριν από ένα χρόνο. Όμως αυτή η προθεσμία αυτή λήγει μετά τις αμερικανικές εκλογές.

Περισσότεροι από 42.438 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 99.246 τραυματίστηκαν στη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, ανέφερε την Πέμπτη το υπουργείο Υγείας της Γάζας.



Ανθρωπιστικές οργανώσεις κατηγορούν το Ισραήλ ότι σκόπιμα οδηγεί στη λιμοκτονία και εκτοπίζει Παλαιστίνιους στη βόρεια Γάζα.

Οι ΗΠΑ και αξιωματούχοι του ΟΗΕ προειδοποίησαν χθες, Τετάρτη, το Ισραήλ να μη χρησιμοποιήσει «πολιτική λιμού» ως όπλο στο πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που το Ισραήλ αρνείται ότι πράττει.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Ουάσινγκτον προειδοποιεί τόσο ξεκάθαρα τον σύμμαχό της, μετά την επιστολή που απέστειλαν οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και Λόιντ Όστιν προς την ισραηλινή κυβέρνηση, με την οποία την καλούσαν να βελτιώσει την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, απειλώντας μάλιστα με αναστολή μέρους της στρατιωτικής βοήθειας που λαμβάνει.

Χθες, στη διάρκεια νέας συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, η Αμερικανίδα πρεσβευτής Λίντα Τόμας- Γκρίνφιλντ ανέβασε τον τόνο: «Ενημερώσαμε ξεκάθαρα την ισραηλινή κυβέρνηση, στο υψηλότερο επίπεδο, ότι θα πρέπει να κάνει περισσότερα για να διευθετήσει την απαράδεκτη και καταστροφική ανθρωπιστική κρίση».

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει δηλώσει ότι τα τρόφιμα και άλλες ζωτικής σημασίας προμήθειας δεν θα αποκοπούν (από τη Λωρίδα της Γάζας), και θα παρακολουθούμε για να δούμε αν οι ενέργειες του Ισραήλ επί του πεδίου αντιστοιχούν με αυτή τη δήλωση», πρόσθεσε η Τόμας- Γκρίνφιλντ.

