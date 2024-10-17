Γερμανική κορβέτα κατέρριψε drone ανοιχτά του Λιβάνου

Γερμανικό πολεμικό πλοίο, στο πλαίσιο της αποστολής UNIFIL των Ηνωμένων Εθνών, κατέρριψε drone ανοιχτά των ακτών του Λιβάνου την Πέμπτη, δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας.

«Η κορβέτα έριξε στο νερό ένα drone στη διάρκεια ελεγχόμενης σύγκρουσης» ανέφερε ο εκπρόσωπος, συμπληρώνοντας ότι δεν υπήρχαν ζημιές στο γερμανικό σκάφος ή στο πλήρωμά του.

Η κορβέτα Ludwigshafen am Rhein συνεχίζει τα καθήκοντά της, πρόσθεσε.

Το πρακτορείο ειδήσεων dpa μετέδωσε πρώτο το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

