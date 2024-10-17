Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα συμμετάσχει σήμερα στη συνεδρίαση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, προκειμένου να τους πείσει να απευθύνουν στην Ουκρανία άμεσα πρόσκληση ένταξης στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, ως βασικό βήμα στο «σχέδιο νίκης» του απέναντι στην Ουκρανία.

Νωρίτερα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είχε δηλώσει ότι ο Ουκρανός πρόεδρος και η χώρα του «θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσουν συνομιλίες με τη Ρωσία από θέση ισχύος».

«Είμαστε προσηλωμένοι, εν ανάγκη μακροπρόθεσμα. Αλλά μέχρι να έρθει εκείνη η στιγμή, (ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι) μπορεί να υπολογίζει στη συνεχή στήριξή μας», πρόσθεσε.

Σήμερα το απόγευμα, Ρούτε και Ζελένσκι θα δώσουν κοινή συνέντευξη Τύπου στις 19:20 (ώρα Ελλάδας). .

Ποιες χώρες τάσσονται υπέρ

«Το ΝΑΤΟ οφείλει να απευθύνει στην Ουκρανία πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ τώρα», δήλωσε ο Λιθουανός υπουργός Άμυνας, Λαουρίνας Κασιούνας, προσερχόμενος στη σύνοδο.

«Η πρόσκληση είναι το πρώτο στάδιο, αλλά αποτελεί πραγματικά γεγονός μη αναστρέψιμο», πρόσθεσε. «Εάν θέλετε να απωθήσετε τους Ρώσους από το νατοϊκό έδαφος, ακόμη και από την ιδέα να τεστάρει το ΝΑΤΟ, ο καλύτερος τρόπος για να γίνει είναι με την υποστήριξη της Ουκρανίας με όλα τα μέσα».

Το ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχύσει την υποστήριξή του προς την Ουκρανία τους επόμενους μήνες για να ασκηθεί πίεση προς τη Ρωσία και να διασφαλισθεί ότι η Ουκρανία μπορεί να επικρατήσει στον πόλεμο, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι.

«Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ενισχύσουμε την υποστήριξη προς την Ουκρανία τις επόμενες εβδομάδες και μήνες για να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία και να διασφαλισθεί ότι η Ουκρανία μπορεί να επικρατήσει, διότι η άμυνα της Ευρώπης αρχίζει από την Ουκρανία», δήλωσε ο Τζον Χίλι. «Το οφείλουμε να σταθούμε στο πλευρό τους για όσο χρειασθεί», είπε.

Η Εσθονία ελπίζει να δει δραστηριοποίηση και τα επόμενα βήματα για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, δήλωσε από τις Βρυξέλλες στους δημοσιογράφους ο Εσθονός υπουργός Άμυνας, Χάνο Πεβκούρ.

«Η Εσθονία έλεγε πάντα ότι η μόνη πραγματική εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία είναι η ένταξη στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Χάνο Πεβκούρ πριν από την έναρξη της συνόδου των υπουργών Αμυνας των χωρών της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Η Λετονία υποστηρίζει το σχέδιο νίκης που προωθεί ο πρόεδρος της Ουκρανίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λετονός υπουργός Άμυνας Αντρις Σπρουντς προσθέτοντας ότι η εναέρια επιτήρηση του ΝΑΤΟ επάνω από τις χώρες της Βαλτικής πρέπει να αναβαθμισθεί.

