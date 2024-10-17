Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην κεντρική Τουρκία

Σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην κεντρική Τουρκία, κοντά στην περιοχή Sivas.
Η σεισμική δόνηση έλαβε χώρα μία μέρα μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5.9 Ρίχτερ στην πόλη Καλέ της Μαλάτειας στην ανατολική Τουρκία που σημειώθηκε στις 10.46 πρωί της Τετάρτης.
«Αυτός ο σεισμός θα έχει μετασεισμούς, το μέγεθος τους μπορεί να είναι έως και 5. Είναι καλύτερα να είστε προσεκτικοί και να μείνετε έξω για λίγο» δήλωσε χθες Τούρκος σεισμολόγος.
- Άγριο ξύλο στην Ουκρανία μεταξύ οπαδών της ανεξάρτητης ουκρανικής εκκλησίας και πιστών της εκκλησίας της Μόσχας - Βίντεο
- Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη της φτώχειας: Στους πιο φτωχούς της ΕΕ οι Έλληνες, σύμφωνα με την Eurostat
- Δάκρυσε και συγκλόνισε η Σάρα Καρμπονέρο μιλώντας για τη μάχη της με τον καρκίνο: «Υπάρχει ελπίδα!»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.