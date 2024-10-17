Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην κεντρική Τουρκία

Σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην κεντρική Τουρκία, κοντά στην περιοχή Sivas.

Η σεισμική δόνηση έλαβε χώρα μία μέρα μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5.9 Ρίχτερ στην πόλη Καλέ της Μαλάτειας στην ανατολική Τουρκία που σημειώθηκε στις 10.46 πρωί της Τετάρτης.

«Αυτός ο σεισμός θα έχει μετασεισμούς, το μέγεθος τους μπορεί να είναι έως και 5. Είναι καλύτερα να είστε προσεκτικοί και να μείνετε έξω για λίγο» δήλωσε χθες Τούρκος σεισμολόγος.

Πηγή: skai.gr

