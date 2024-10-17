Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην κεντρική Τουρκία

Προηγήθηκε ισχυρός σεισμός χθες μεγέθους 5.9 Ρίχτερ στην πόλη Καλέ της Μαλάτειας στην ανατολική Τουρκία - Τούρκος σεισμολόγος, δήλωσε ότι θα έχει μετασεισμούς

Ρίχτερ - Σεισμογράφος

Σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην κεντρική Τουρκία, κοντά στην περιοχή Sivas.

Τουρκία - σεισμός

Η σεισμική δόνηση έλαβε χώρα μία μέρα μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5.9 Ρίχτερ στην πόλη Καλέ της Μαλάτειας στην ανατολική Τουρκία που σημειώθηκε στις 10.46 πρωί της Τετάρτης.

«Αυτός ο σεισμός θα έχει μετασεισμούς, το μέγεθος τους μπορεί να είναι έως και 5. Είναι καλύτερα να είστε προσεκτικοί και να μείνετε έξω για λίγο» δήλωσε χθες Τούρκος σεισμολόγος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ρίχτερ Σεισμός Τουρκία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark