Η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό ήταν εκ των βασικών θεμάτων που συζήτησαν οι υπουργοί εξωτερικών της ΕΕ με τον Τούρκο ομόλογό τους Χακάν Φιντάν, στο άτυπο συμβούλιο των αρμόδιων υπουργών στις Βρυξέλλες, ανέφερε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

Προσερχόμενος στο άτυπο συμβούλιο των υπουργών άμυνας ρωτήθηκε για το εάν συζήτησαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ωστόσο όπως είπε, συζήτησαν «ό,τι έχει σημασία για τις διμερείς μας σχέσεις και το γεωπολιτικό περιβάλλον», αλλά δεν αναφέρθηκαν στα εσωτερικά ζητήματα της Τουρκίας.

«Συζητήσαμε κυρίως για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που επηρεάζουν και τους δύο μας και ειδικότερα τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και το πιο σημαντικό θέμα που επηρεάζει τη σχέση μας, που είναι το Κυπριακό» τόνισε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Πηγή: skai.gr

