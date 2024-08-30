Ουκρανία: Τουλάχιστον 9 τραυματίες από ρωσική επίθεση στο Σούμι

Ρωσικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύκτας προκάλεσαν ζημιές σε μια επιχείρηση στην περιφέρεια του Σούμι και τον τραυματισμό τουλάχιστον 9 ανθρώπων, ενώ επλήγη επίσης μια βιομηχανική εγκατάσταση στην περιφέρεια της Πολτάβα, ανακοίνωσαν σήμερα τοπικές αρχές.

Αεροπορικό πλήγμα στη βορειοανατολική πόλη Σούμι προκάλεσε πυρκαγιά και οι περιφερειακές αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα.

Επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπληξε μια βιομηχανική εγκατάσταση στην Πολτάβα χωρίς να προκαλέσει θύματα, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Φίλιπ Πρόνιν.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή ότι κατέρριψε 12 από τα 18 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν από τη Ρωσία στη διάρκεια νυκτερινής επίθεσης.

Η Ρωσία χρησιμοποίησε επίσης στην επίθεσή της ένα πύραυλο Iskander-M, ανέφερε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία μέσω του Telegram.

Πηγή: skai.gr

