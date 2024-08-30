Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται πυρά από τους συντηρητικούς στις ΗΠΑ ότι πρόδωσε το κίνημα κατά των αμβλώσεων, αλλάζοντας τη στάση του στο θέμα αυτό, το οποίο αναδεικνύεται σε βασικό ζήτημα συζήτησης ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, προκειμένου να απαντήσει στις επιθέσεις της Δημοκρατικής αντιπάλου του Κάμαλα Χάρις.

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία περηφανεύεται συχνά ότι συνέβαλε στην ακύρωση τον Ιούνιο του 2022 της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που εγγυόταν το συνταγματικό δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση καθώς διόρισε τρεις συντηρητικούς δικαστές.

«Κατάφερα να σκοτώσω το «Ρόου εναντίον Ουέιντ», έγραψε πέρυσι στο Truth Social αναφερόμενος στην εμβληματική απόφαση του 1973 την οποία ανέτρεψε πρόσφατα το Ανώτατο Δικαστήριο. «Χωρίς εμένα οι ‘υπέρμαχοι της ζωής’ συνεχώς θα έχαναν».

Όμως μπροστά στις επανειλημμένες επικρίσεις των Δημοκρατικών και βλέποντας τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η πλειονότητα των Αμερικανών τάσσεται υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση, ο πρώην πρόεδρος προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του ως υπέρμαχο των «αναπαραγωγικών δικαιωμάτων» των γυναικών.

«Η κυβέρνησή μου θα είναι καταπληκτική για τις γυναίκες και τα αναπαραγωγικά τους δικαιώματα», διαβεβαίωσε την προηγούμενη εβδομάδα στο Truth Social, λίγο αφού η Χάρις επέκρινε τους Ρεπουμπλικάνους ότι «τα έχουν χάσει» στο θέμα των αμβλώσεων στη διάρκεια της ομιλίας της στο Εθνικό Συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος στο Σικάγο.

Η δήλωση αυτή του Τραμπ ωστόσο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης. «Η εγκατάλειψη των ‘υπέρμαχων της ζωής’ από τον Τραμπ είναι πλήρης», κατήγγειλε το περιοδικό National Review αναφερόμενο στους αντίπαλους των αμβλώσεων.

Το σχόλιο αυτό του Ρεπουμπλικάνου ήταν «η χειρότερη δήλωσή του» από τότε που ξεκίνησε την πρώτη του προεκλογική εκστρατεία το 2015, εκτίμησε ο Τζέρεμι Μπόρενγκ συνιδρυτής του ιστότοπου The Daily Wire.

Είναι δύσκολο «να μην το ερμηνεύσει κάποιος ως κάτι άλλο από μια δήλωση πραγματικά πολύ ‘υπέρ της επιλογής’», σχολίασε ο Φίλιπ Κλάιν του National Review, χρησιμοποιώντας τον όρο με τον οποίο χαρακτηρίζονται όσοι είναι υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση.

«Αν κάποιος στηρίζει τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, αυτό σημαίνει ότι επιθυμεί πιο διευρυμένη πρόσβαση στην άμβλωση», πρόσθεσε.

Πλέον όμως το ζήτημα της άμβλωσης μοιάζει να αποτελεί βάρος για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα και έχει ωθήσει πολλούς ψηφοφόρους να στραφούν στους Δημοκρατικούς, οι οποίοι έχουν δεσμευθεί να αποκαταστήσουν το δικαίωμα αυτό των γυναικών σε εθνική κλίμακα.

Παράλληλα το κίνημα κατά των αμβλώσεων ζητεί από τον Τραμπ να πάει ακόμη πιο μακριά, με κάποια μέλη του να επιτίθενται στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και άλλα να ζητούν την απαγόρευση των θεραπειών αυτών σε όλη τη χώρα.

Αλλαγή στάσης;

Ο πρώην πρόεδρος, που επιθυμεί να επανεκλεγεί τον Νοέμβριο, μοιάζει να αλλάζει στάση ή τουλάχιστον να βάζει νερό στο κρασί του: αποφεύγει να πάρει θέση στο θέμα της απαγόρευσης σε εθνικό επίπεδο των αμβλώσεων τονίζοντας ότι εναπόκειται σε κάθε πολιτεία να αποφασίζει για το θέμα.

Εξάλλου χθες, Πέμπτη, τάχθηκε υπέρ της κάλυψης του κόστους των θεραπειών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από το κράτος, προκειμένου οι Αμερικανοί «να κάνουν περισσότερα μωρά».

«Θέλουμε να κάνουμε μωρά σε αυτή τη χώρα, έτσι δεν είναι;», δήλωσε σε προεκλογική συγκέντρωση στο Λα Κρος του Ουισκόνσιν.

Την ίδια ημέρα σε συνέντευξή του στο NBC News προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση στους ψηφοφόρους αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ψηφίσει υπέρ μιας τροποποίησης του πολιτειακού συντάγματος της Φλόριντα που θα προστατεύει το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση και υπέρ της ακύρωσης της υφιστάμενης απαγόρευσης στις αμβλώσεις μετά την έκτη εβδομάδα της κύησης.

«Θα ψηφίσω ότι χρειαζόμαστε περισσότερες από έξι εβδομάδες», είπε ο Τραμπ.

Όμως η προεκλογική του ομάδα έσπευσε να δώσει διευκρινίσεις εξηγώντας ότι ο Ρεπουμπλικάνος δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα ψηφίσει υπέρ ή κατά της τροποποίησης, στην οποία αντιτίθενται έντονα οργανώσεις κατά των αμβλώσεων που στηρίζουν την υποψηφιότητά του.

Στην ίδια συνέντευξη κατηγόρησε τη Χάρις και τους Δημοκρατικούς ότι θέλουν «να εκτελέσουν» μωρά.

Παράλληλα ο Τζ. Ντ. Βανς, τον οποίο ο Τραμπ έχει επιλέξει για υποψήφιο αντιπρόεδρό του, δήλωσε ότι ο Ρεπουμπλικάνος ως πρόεδρος θα ασκήσει βέτο σε νομοσχέδιο που θα προβλέπει την απαγόρευση των αμβλώσεων σε εθνικό επίπεδο, αν αυτό περάσει από το Κογκρέσο.

Η στάση του αυτή απλώς «θα αποξενώσει λίγο περισσότερο τους ‘υπέρμαχους της ζωής’ και θα διχάσει το κόμμα του, χωρίς να πείσει τους ανθρώπους που τάσσονται υπέρ του δικαιώματος στην επιλογή», εκτίμησε ο Φίλιπ Κλάιν.

Οι απογοητευμένοι συντηρητικοί δεν θα ψηφίσουν τη Χάρις, όμως ο Τραμπ κινδυνεύει να χάσει ένα μέρος των πιο πιστών του ψηφοφόρων.

«Ο σκοπός μας είναι πολύ πιο σημαντικός (…) από τον Ντόναλντ Τραμπ», υπογράμμισε η Μάρτζορι Ντάνενφέλσερ πρόεδρος της οργάνωσης κατά των αμβλώσεων Susan B. Anthony Pro- Life America. «Θα διαμορφώσει το Ρεπουμπλικανικό κόμμα και μετά την περίοδο Τραμπ», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

