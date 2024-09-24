Του Χρυσόστομου Τσούφη

«Τέλη κυκλοφορίας» έως 200€/ετησίως έχουν και οι βάρκες και τα σκάφη αναψυχής.

Και για τους ιδιοκτήτες τους – υπολογίζονται πέριξ των 100.000 - τελειώνει μεθαύριο (26 Σεπτεμβρίου) η προθεσμία για τη δήλωση τους στην ειδική εφαρμογή του Taxis σύμφωνα με έναν νόμο του 1975 ο οποίος παρέμενε ανεφάρμοστος μέχρι το 2023 όταν και «αναβίωσε».



Οι υπόχρεοι πρέπει έως την Πέμπτη να υποβάλουν τη δήλωση και στη συνέχεια, αφού βεβαιωθεί το ποσό, πρέπει να το πληρώσουν ΕΦΑΠΑΞ έως το τέλος του μήνα, 30/9.



Ο σχετικός νόμος προβλέπει ότι όλα τα μικρά και μεσαία θαλάσσια σκάφη και πλοία, είτε επαγγελματικά είτε ιδιωτικά συμπεριλαμβανομένων και των φουσκωτών και ταχύπλοων – με εξαίρεση μόνο τα αλιευτικά και τα ρυμουλκά των οποίων ο χρόνος δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών δεν υπερβαίνει το 50% του συνολικού χρόνου δραστηριοποίησής τους – οφείλουν να καταβάλλουν κάθε χρόνο φόρο πλοίων β' κατηγορίας.

Ο φόρος ορίζεται σε:

100€ για σκάφη έως 7 μέτρα

200€ για σκάφη μεγαλύτερα από 7 μέτρα και έως 12 μέτρα

Ο φόρος που πρέπει να πληρωθεί έως το τέλος του μήνα αφορά το 2023. Έως το 2022 η βεβαίωση του φόρου έπρεπε να γίνεται από την ΑΑΔΕ βάση των στοιχείων που είχε στηδιάθεση της.

Το ...αρχείο της όμως ήταν ατελές και δεν μπορούσε να τους εντοπίζει όλους οπότε από φέτος η διαδικασία άλλαξε.

Έτσι όσοι ιδιοκτήτες – φυσικά ή νομικά πρόσωπα - είναι κάθε 1η Ιανουαρίου εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ), είναι και υπόχρεοι στο φόρο αφού υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση φόρου πλοίων β' κατηγορίας.

Την ίδια υποχρέωση για υποβολή δήλωσης φόρου πλοίων β' κατηγορίας έχουν και οι ναυλωτές ή ναυλώτριες εταιρείες πλοίου υπό γυμνή ναύλωση, καθώς και οι μισθωτές ή μισθώτριες εταιρείες πλοίου υπό χρηματοδοτική μίσθωση.



Μόνο φέτος ισχύουν αυτές οι ημερομηνίες – μετά τη διπλή παράταση που δόθηκε πρώτα από τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή κι εν συνεχεία από τον αρμόδιο υφυπουργό Χρήστο Δήμα – και μόνο φέτος ο φόρος θα καταβληθεί εφάπαξ.



Από το 2025 η δήλωση πρέπει να υποβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου και ο φόρος να καταβάλλεται σε 2 δόσεις. Η πρώτη την τελευταία εργάσιμη μέρα του Απριλίου και η δεύτερη της τελευταία εργάσιμη του Ιουνίου.

Αν το πλοίο ανήκει σε περισσότερους του ενός πλοιοκτήτες, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης και καταβολή του φόρου είναι οι πλοιοκτήτες κατά το ποσοστό ιδιοκτησίας του καθενός



Σύμφωνα πάντως με ανάρτηση του βουλευτή Μαγνησίας Χρήστου Μπουκώρου στο FB, το θα έχει αλλαγή και στο ύψος του φόρου καθώς για τα μικρά πλεούμενα έως 7 μέτρα μήκος θα μειωθεί στο μισό και τα 50€. Του το «υποσχέθηκε» ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μετά από συνάντηση που είχαν και η σχετική τροπολογία σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή.

Επίσης θα προβλέπεται παραγραφή των αναδρομικών χρεώσεων, που ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες ευρώ για κάθε ιδιοκτήτη.



