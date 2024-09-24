Λίβανος: Η Γαλλία ζητεί κατεπείγουσα σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ - Θορυβημένος ο βρετανός ΥΠΕΞ

Το Παρίσι ζήτησε να συγκληθεί κατεπειγόντως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να συζητηθεί η κατάσταση στον Λίβανο, όπου οι συγκρούσεις της Χεζμπολάχ με το Ισραήλ κλιμακώνονται ραγδαία, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Η Γαλλία καλεί τα μέρη κι όσους τα υποστηρίζουν σε αποκλιμάκωση και να αποφύγουν περιφερειακή ανάφλεξη που θα ήταν καταστροφική για όλους, ξεκινώντας από τους άμαχους πληθυσμούς. Για αυτό ζήτησα να διεξαχθεί κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Λίβανο αυτή την εβδομάδα», ανέφερε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας στον ΟΗΕ.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε χθες Δευτέρα «βαθιά θορυβημένος», μετά τις εκτοξεύσεις ρουκετών της λιβανικής Χεζμπολάχ εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ και τους πολύνεκρους βομβαρδισμούς των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον Λίβανο.

«Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου για άμεση κατάπαυση του πυρός και στις δύο πλευρές, την οποία θα επαναλάβω με έμφαση όταν συναντηθώ με τους υπουργούς (Εξωτερικών) της G7 απόψε», ανέφερε ο κ. Λάμι μέσω X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

