Ρωσία: Επιθέσεις με drones στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ και σε αντλιοστάσιο πετρελαιαγωγού στο Βόλγκογκραντ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκατάσταση φόρτωσης στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα μετά από επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Δεν υπάρχουν τραυματίες από την επίθεση, ενώ 130 πυροσβέστες προσπαθούν να ελέγξουν τη φωτιά.

Ρωσικές αντιαεροπορικές μονάδες απέκρουσαν νυκτερινή επίθεση drones σε ενεργειακή υποδομή στην περιφέρεια Βόλγκογκραντ, όπου συντρίμμια καταρριφθέντων drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε αντλιοστάσιο πετρελαιαγωγού στην περιοχή Ζιρνόφσκι.

Πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε εγκατάσταση φόρτωσης στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα έπειτα από επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, δεν υπάρχουν τραυματίες από την επίθεση, ενώ 130 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Εξάλλου, ρωσικές μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας απώθησαν στη διάρκεια της νύκτας επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ενεργειακή υποδομή στην περιφέρεια του Βόλγκογκραντ και συντρίμμια από drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν πυρκαγιά σε αντλιοστάσιο πετρελαιαγωγού στην περιοχή Ζιρνόφσκι, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Αντρέι Μποτσάροφ.

Η πυρκαγιά στην εγκατάσταση κατασβέσθηκε γρήγορα και δεν αναφέρθηκαν θύματα, πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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