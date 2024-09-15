Στη σύλληψη τριών Αμερικανών, δύο Ισπανών και ενός Τσέχου προέβησαν οι αρχές της Βενεζουέλας το Σάββατο, καθώς οι αξιωματούχοι της χώρας τους κατηγόρησαν ότι ήρθαν στη Νότια Αμερική για να δολοφονήσουν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Τις συλλήψεις ανακοίνωσε στην κρατική τηλεόραση ο Ντιοσντάντο Καμπέγιο, ο υπουργός Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Ειρήνης της Βενεζουέλας. Ο Καμπέγιο είπε ότι οι ξένοι πολίτες ήταν μέρος μιας συνωμοσίας υπό την ηγεσία της CIA για την ανατροπή της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και τη δολοφονία πολλών μελών της ηγεσίας της. Μάλιστα, ο Καμπέγιο έδειξε εικόνες από τουφέκια που, όπως είπε, κατασχέθηκαν από ορισμένους από τους συνωμότες του υποτιθέμενου σχεδίου.

Ανάμεσα στους Αμερικανούς συλληφθέντες βρίσκεται ένα στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού, τον οποίο ο Καμπέγιο αναγνώρισε ως Ουίλμπερτ Γιόσεφ Καστανέντα Γκόμεζ. Ο Καμπέγιο ανέφερε ότι ο Γκόμεζ έχει υπηρετήσει στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και την Κολομβία. Ωστόσο, η πρεσβεία της Ισπανίας στη Βενεζουέλα απέφυγε να απαντήσει σχετικά με τις συλλήψεις πολιτών της.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε αργά το Σάββατο την κράτηση ενός Αμερικανού στρατιωτικού και ήταν ενήμερο για «μη επιβεβαιωμένες αναφορές ότι δύο επιπλέον Αμερικανοί πολίτες κρατούνται στη Βενεζουέλα».

«Οποιοσδήποτε ισχυρισμός για εμπλοκή των ΗΠΑ σε μια συνωμοσία για την ανατροπή του Μαδούρο είναι κατηγορηματικά ψευδείς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να υποστηρίζουν μια δημοκρατική λύση στην πολιτική κρίση στη Βενεζουέλα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση των συλλήψεων έρχεται μόλις δύο ημέρες αφότου το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις σε 16 συμμάχους του Μαδούρο που κατηγορήθηκαν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για παρεμπόδιση της ψηφοφορίας κατά τις αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές της 28ης Ιουλίου στη Βενεζουέλα και για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Ισπανικό Κοινοβούλιο αναγνώρισε τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια ως νικητή των εκλογών, εξοργίζοντας τους συμμάχους του Μαδούρο που κάλεσαν την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να διακόψει τις εμπορικές και διπλωματικές σχέσεις με την Ισπανία.

Οι εντάσεις μεταξύ της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ έχουν επίσης αυξηθεί μετά τις εκλογές, το αποτέλεσμα των οποίων πυροδότησε διαδηλώσεις στη Βενεζουέλα, στις οποίες συνελήφθησαν εκατοντάδες αντιπολιτευόμενοι διαδηλωτές.

Το Εκλογικό Συμβούλιο της Βενεζουέλας, το οποίο είναι στενά ευθυγραμμισμένο με την κυβέρνηση Μαδούρο, δήλωσε ότι ο Μαδούρο κέρδισε τις εκλογές με το 52% των ψήφων, ωστόσο δεν προέβη σε λεπτομερή ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Παρά τη διεθνή καταδίκη για την έλλειψη διαφάνειας των εκλογών, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας, το οποίο εδώ και καιρό υποστηρίζει τον Μαδούρο, επιβεβαίωσε τη νίκη του τον Αύγουστο. Στη συνέχεια, ο Γενικός Εισαγγελέας της Βενεζουέλας κατέθεσε κατηγορίες για συνωμοσία εναντίον του Γκονζάλες, ο οποίος διέφυγε στην Ισπανία την περασμένη εβδομάδα αφού έγινε σαφές ότι θα συλληφθεί.

Ο Μαδούρο έχει απορρίψει αιτήματα πολλών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των αριστερών κυβερνήσεων της Κολομβίας και της Βραζιλίας, να παράσχει τα εκλογικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι κέρδισε τις εκλογές. Ο Μαδούρο, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2013, ισχυρίζεται εδώ και καιρό ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να τον ανατρέψουν μέσω κυρώσεων και μυστικών επιχειρήσεων.

