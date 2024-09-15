Δύο Ισπανοί υπήκοοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στη Βενεζουέλα, δεν συνδέονται με τις ισπανικές μυστικές υπηρεσίες και η Μαδρίτη δεν εμπλέκεται σε κανένα σχέδιο για την πολιτική αποσταθεροποίηση της νοτιοαμερικανικής αυτής χώρας, δήλωσε σήμερα πηγή του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Τρεις Αμερικανοί, δύο Ισπανοί και ένας Τσέχος συνελήφθησαν στη Βενεζουέλα ως ύποπτοι για σχέδιο αποσταθεροποίησης της λατινοαμερικανικής χώρας, ανακοινώθηκε χθες Σάββατο από τον υπουργό Εσωτερικών της Βενεζουέλας.

"Η Ισπανία αρνείται και απορρίπτει απολύτως κάθε υπαινιγμό ότι εμπλέκεται σε επιχείρηση πολιτικής αποσταθεροποίησης στη Βενεζουέλα", ανέφερε η πηγή του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών.

"Η κυβέρνηση έχει επιβεβαιώσει ότι οι (δύο Ισπανοί πολίτες) που συνελήφθησαν δεν ανήκουν στην εθνική υπηρεσία πληροφοριών ή σε άλλον κρατικό οργανισμό. Η Ισπανία υπερασπίζεται μια δημοκρατική και ειρηνική λύση στην κατάσταση στη Βενεζουέλα", είπε η πηγή.

Οι συλλήψεις ενδέχεται να επιδεινώσουν τις ήδη τεταμένες σχέσεις της Βενεζουέλας και την Ισπανία και τις ΗΠΑ έπειτα από τις αμφιλεγόμενες προεδρικές εκλογές του Ιουλίου.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας Καμπέγιο είπε χθες σε συνέντευξη Τύπου οι δύο Ισπανοί φέρονται να συνδέονται με τις ισπανικές μυστικές υπηρεσίες και να σχεδίαζαν τη δολοφονία ενός δημάρχου.

Τους κατονόμασε ως Χοσέ Μαρία Μπασόα και Αντρές Μαρτίνεθ Αντάσνε, ενώ η κρατική τηλεόραση μετέδωσε φωτογραφίες τους.

Ο Καμπέγιο κατηγόρησε επίσης τρεις Αμερικανούς και έναν Τσέχο για ανάμειξη σε τρομοκρατικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων για τη δολοφονία του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και άλλων αξιωματούχων.

Χθες το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι "κάθε ισχυρισμός για αμερικανική ανάμειξη σε σχέδιο ανατροπής του Μαδούρο είναι κατηγορηματικά ψευδής

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών είπε το βράδυ του Σαββάτου ότι ενημερώθηκε για τη «σύλληψη» ενός «αμερικανού στρατιωτικού» στη Βενεζουέλα και αναφέρθηκε σε «ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για την κράτηση άλλων δύο αμερικανών υπηκόων».

Αξιωματούχος του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η Μαδρίτη ζήτησε από το Καράκας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση. Η ισπανική πρεσβεία έχει αποστείλει ρηματική διακοίνωση στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας ζητώντας της πρόσβαση στους κρατούμενους πολίτες προκειμένου να διακριβώσει την ταυτότητά τους και την εθνικότητά τους και για να πληροφορηθεί για τι ακριβώς κατηγορούνται", είπε η πηγή του ισπανικού ΥΠΕΞ διατηρώντας την ανωνυμία της.

Οι δύο Ισπανοί συνελήφθησαν ενώ έβγαζαν φωτογραφίες στην πόλη Πουέρτο Αγιακούτσο, είπε ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας.

Την Πέμπτη η Βενεζουέλα ανακάλεσε την πρέσβειρά της στην Ισπανία για διαβουλεύσεις, ενώ κάλεσε τον ισπανό πρεσβευτή να δώσει εξηγήσεις στο υπουργείο Εξωτερικών μετά τη δήλωση της ΥΠΕΞ της Ισπανίας περί «δικτατορίας» Μαδούρο.

Το Καράκας εξοργίστηκε επίσης από την απόφαση του ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ να συναντήσει τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές της Βενεζουέλας, τον Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, στον οποίο παραχωρήθηκε πολιτικό άσυλο στη Μαδρίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.