Η ΕΕ δεν παρεμβαίνει στην απόφαση των πολιτών των ΗΠΑ σε σχέση με τον επόμενο ένοικο του Λευκού Οίκου ανέφερε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

«Oι Αμερικανοί είναι εκείνοι που θα αποφασίσουν ποιον θέλουν να είναι στον Λευκό Οίκο. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι σημαντική διαφορά για τις διατλαντικές σχέσεις το ποιος θα είναι, αλλά εναπόκειται στους πολίτες των ΗΠΑ να αποφασίσουν. Δεν θέλω να παρέμβω. Δεν πιστεύω ότι είναι ο ρόλος μας να πούμε στους Αμερικανούς τι να κάνουν, να εκφράσουμε προτιμήσεις για τον έναν ή τον άλλον» σημείωσε, απαντώντας σε ερώτηση για την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να αποσύρει την υποψηφιότητά του για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες.

Όσον αφορά στα ταξίδια του Βίκτορ Όρμπαν σε Ρωσία και Κίνα, ο Ζοζέπ Μπορέλ επισήμανε ότι οι υπουργοί θα συζητήσουν τι έχει συμβεί καθώς και τις θέσεις που έχει λάβει η ουγγρική κυβέρνηση εξηγώντας ότι διαχωρίζει την ουγγρική κυβέρνηση από τη χώρα που έχει την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ. «Ανάλογα με το πώς θα το αξιολογήσουν τα κράτη μέλη, θα πρέπει να συζητήσουμε πώς θα συνεχίσουμε» προσέθεσε και υπογράμμισε ότι «η ΕΕ δεν ωθεί προς τον πόλεμο», αλλά υπερασπίζεται την Ουκρανία η οποία δέχεται επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.