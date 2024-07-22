Εκλογές ΗΠΑ: Οι διασημότητες συσπειρώνονται πίσω από την Κάμαλα Χάρις

Τις ώρες που ακολούθησαν την αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν από την προεκλογική κούρσα των ΗΠΑ, μια σειρά από διασημότητες έσπευσαν να εκφράσουν δημόσια την υποστήριξή τους στην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις.



Η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις περιέγραψε τη Χάρις ως «έμπιστη και δοκιμασμένη» - προσθέτοντας ότι «είναι σθεναρή υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών και των έγχρωμων ανθρώπων και το μήνυμά της είναι ένα μήνυμα ελπίδας και ενότητας για την Αμερική την εποχή του μεγάλου εθνικού διχασμού της».



Η τραγουδίστρια Κέιτ Πέρι δημοσίευσε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Instagram, όπου τραγουδά «είναι ο κόσμος των γυναικών και είσαι τυχερή που ζεις σε αυτόν».



Αντιδρώντας στην απόφαση του προέδρου Μπάιντεν να παραιτηθεί, ο παρουσιαστής του talk show και κωμικός Τζον Στιούαρτ δημοσίευσε μονολεκτική ανάρτηση στο X «θρύλος».

Legend. — Jon Stewart (@jonstewart) July 21, 2024

Και η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και τραγουδίστρια Μπάρμπαρα Στρέιζαντ έγραψε στο X: «Ο Τζο Μπάιντεν θα μείνει στην ιστορία ως ένας άνθρωπος που πέτυχε σημαντικά επιτεύγματα στην τετραετή θητεία του. Θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη της δημοκρατίας μας».

Joe Biden will go down in history as a man who accomplished significant achievements in his 4 year term. We should be grateful for his upholding of our democracy. — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) July 21, 2024

Σημειώνεται ότι πολλά στελέχη των Δημοκρατικών έσπευσαν χθες Κυριακή να ταχθούν υπέρ της αντιπροέδρου των ΗΠΑ, που θεωρείται αυτή τη στιγμή πολύ πιθανό να είναι η υποψήφια της παράταξης για την προεδρία των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, μετά την αποχώρηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν από την κούρσα, ωστόσο ορισμένες από τις πιο σημαντικές μορφές της παράταξης, ιδίως ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η τέως πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι, δεν έχουν εκφραστεί. Ωστόσο, οι διασημότητες φαίνεται ήδη να «έχουν ψηφίσει δαγκωτό» Χάρις…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.