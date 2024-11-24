Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής στο Κίεβο, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες που επικαλέστηκε το Reuters και μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Οι εκρήξεις ακούγονταν σαν να οφείλονταν στη λειτουργία συστημάτων της αντιαεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες που επικαλέστηκε το Reuters.

Προς το παρόν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας δεν έχουν κάνει κάποιο επίσημο σχόλιο.

Το Κίεβο και η γύρω περιοχή του και το μεγαλύτερο μέρος της βορειοανατολικής Ουκρανίας τελούν υπό συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές από τις περίπου 03:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος).

Η ρωσική αεράμυνα κατέστρεψε 34 ουκρανικά drones

Την ίδια ώρα, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν 34 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 27 πάνω από την περιφέρεια Κουρσκ που συνορεύει με την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σε αυτήν το υπουργείο δεν αναφέρεται σε προηγούμενη δήλωση του περιφερειάρχη της Κουρσκ, σύμφωνα με τον οποίο η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε δύο «ουκρανικούς πυραύλους"» που εξαπολύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της περιφέρειας αυτής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.