Περού: Τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο - Τουλάχιστον 7 νεκροί

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες Σάββατο στην περιφέρεια Σαν Μαρτίν του βόρειου Περού, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Φερνάντο Μπελαούντε Τέρι, στο ύψος της Μογιομπάμπα, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με βαν σε μια απότομη στροφή. Ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να πέσει σε γκρεμό.

Το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από την Πιούρα με 58 επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένων 23 μαθητών που πήγαιναν εκδρομή στην περιοχή Ταραπότο, σύμφωνα με το περουβιανό πρακτορείο ειδήσεων Andina.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα διερευνώνται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

