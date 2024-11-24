COP29: Με ανάμεικτα συναισθήματα υποδέχτηκε τη συμφωνία ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στην 29η διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP29) θέτει τα θεμέλια πάνω στα οποία πρέπει να χτίσουμε, δήλωσε ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, εκφράζοντας ανάμεικτα συναισθήματα για το περιεχόμενό της.

«Ήλπιζα σε ένα πιο φιλόδοξο αποτέλεσμα», είπε ο Γκουτέρες, «για την αντιμετώπιση της μεγάλης πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε», καλώντας τις κυβερνήσεις να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. «Τα Ηνωμένα Έθνη είναι μαζί σας. Ο αγώνας μας συνεχίζεται και δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ», διεμήνυσε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ και άλλες πλούσιες χώρες που μετείχαν στην COP29, συμφώνησαν να αυξήσουν τις δωρεές και τα δάνεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες από 100 δισεκ. δολάρια σε «τουλάχιστον 300 δισεκ. δολάρια» ετησίως μέχρι το 2035.

Τα χρήματα προορίζονται για την αντιμετώπιση πλημμυρών, καύσωνα και ξηρασίας. Αλλά και για να επενδύσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες σε μορφές ενέργειας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα – αντί να αναπτύξουν τις οικονομίες τους με καύση άνθρακα και πετρελαίου, όπως έκαναν χώρες της Δύσης για περισσότερο από έναν αιώνα.

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε τη συμφωνία στη διάσκεψη του Μπακού, κάνοντας λόγο για «σημαντικό βήμα» στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ενώ δεσμεύτηκε πως η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει τη δράση της παρά τον σκεπτικισμό που έχει εκφράσει ο διάδοχός του στον Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ. «Παρότι ορισμένοι επιδιώκουν να αρνηθούν ή να καθυστερήσουν την εν εξελίξει επανάσταση της πράσινης ενέργειας στην Αμερική και ανά τον κόσμο, κανείς δεν μπορεί να την αντιστρέψει – κανείς», δήλωσε ο Μπάιντεν.

«Απογοητευτική» και «κατώτερη των προκλήσεων» χαρακτήρισε τη συμφωνία η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης της Γαλλίας Ανιές Πανιέ-Ρινασέ. Παρά τα βήματα προόδου που έγιναν – συμπεριλαμβανομένου του τριπλασιασμού της χρηματοδότησης για τις φτωχότερες χώρους του κόσμου οι οποίες απειλούνται περισσότερο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής –, η διάσκεψη του Μπακού χαρακτηρίστηκε από «πραγματική αποδιοργάνωση και έλλειψη ηγεσίας εκ μέρους της αζερικής προεδρίας», δήλωσε η υπουργός στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

