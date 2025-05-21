Οικουμενικό Πατριαρχείο: Στο Φανάρι ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας

O Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος δέχθηκε την Τρίτη, 20 Μαΐου, τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εθνικής Ενότητας της Ουκρανίας Ολέξιι Τσερνίσοφ, με τη συνοδεία του.

Κατά τη διάρκεια της συναντήσεώς τους ο Οικουμενικός Πατριάρχης επανέλαβε τη στήριξη της Μητρός Εκκλησίας στον σκληρά δοκιμαζόμενο από τον πόλεμο ουκρανικό λαό, εκφράζοντας τις θερμές πατρικές ευχές του προς την ηγεσία και τον λαό της Ουκρανίας για ταχεία αποκατάσταση της ειρήνης και της δικαιοσύνης στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

