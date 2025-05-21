Νετανιάχου: Ο στρατός συνέτριψε τους προσφυγικούς καταυλισμούς της βόρειας Δυτικής Όχθης

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου καυχήθηκε σήμερα το βράδυ ότι ο ισραηλινός στρατός "συνέτριψε" τους παλαιστινιακούς προσφυγικούς καταυλισμούς της βόρειας Δυτικής Όχθης που αποτέλεσαν στόχο μεγάλης επίθεσης εναντίον ενόπλων παλαιστινιακών οργανώσεων.

"Μπήκαμε ταυτόχρονα στους προσφυγικούς καταυλισμούς και τους συντρίψαμε", δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αναφερόμενος στους καταυλισμούς της Τζενίν, της Τουλκάρεμ και του Νουρ Σαμς. Τον Φεβρουάριο, το Ισραήλ ανάγκασε τον πληθυσμό των καταυλισμών αυτών να εκκενώσει τον χώρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.