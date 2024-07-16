Συνελήφθη σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους του Κ.Α.Ε.Ε. Δυτικής Ελλάδας, ένας άνδρας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιών από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην περιοχή Ντόμπρινο, του Δήμου Πύργου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή του στους εμπρησμούς που καταγράφηκαν στην ίδια περιοχή και ευρύτερα αυτής, σε αγροτοδασικές εκτάσεις, στις 21 Ιουνίου 2024.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί το πρωί της Τετάρτης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πύργου.

Παράλληλα επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σε τρία άτομα σε Μέγαρα, Ξάνθη και Πέλλα. Ειδικότερα:

-Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 2.000 ευρώ, χθες 15 Ιουλίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Μεγάρων, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε θερμές εργασίες εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Νέα Πέραμος, του Δήμου Μεγαρέων, στην Αττική.

-Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.500 ευρώ, σήμερα 16 Ιουλίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Ξάνθης, σε ημεδαπή, η οποία προέβη σε καύση ξηρών χόρτων εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην θέση «Δαφνώνας», του Δήμου Ξάνθης.

-Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 2.062 ευρώ, σήμερα 16 Ιουλίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Αριδαίας, σε ημεδαπό, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε ξηρά χόρτα σε πρανές οδού, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Τ.Κ. Αψάλου, του Δήμου Αλμωπίας, στην Πέλλα.

