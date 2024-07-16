Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέλεξε σήμερα με μυστική ψηφοφορία τους 14 Αντιπροέδρους του, για τα επόμενα δυόμισι χρόνια.

Μεταξύ των 14 Αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξελέγησαν σήμερα, οι τέσσερεις ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, πέντε στους Σοσιαλιστές, δύο στην κεντροδεξιά παράταξη των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, ένας στους Φιλελεύθερους, ένας στους Σοσιαλιστές και ένας στην Αριστερά.

Συγκεκριμένα, οι 14 Αντιπρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με σειρά αριθμών ψήφων, είναι οι εξής:

Σαμπίν Βερχέγιεν (ΕΛΚ, Γερμανία)

Έβα Κοπας (ΕΛΚ, Πολωνία)

Εστέμπαν Γκονζάλες Πονς (ΕΛΚ, Ισπανία)

Καταρίνα Μπάρλεϊ (Σοσιαλιστές, Γερμανία)

Πίνα Πιτσιέρνο (Σοσιαλιστές, Ιταλία)

Βίκτορ Νεγκρέσκου (Σοσιαλιστές, Ρουμανία)

Μάρτιν Χόχσικ (ΕΛΚ, Σλοβακία)

Κριστέλ Σχαλντεμόζε (Σοσιαλιστές, Δανία)

Γιαβί Λόπεζ (Σοσιαλιστές, Ισπανία)

Σοφί Βιλμές (Φιλελεύθεροι, Βέλγιο)

Νικολάε Στεφανούτα (Πράσινοι, Ρουμανία)

Αντονέλα Σμπέρνα (Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, Ιταλία)

Ρομπερτς Τζίλε (Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, Λετονία)

Γιούνους Ομάρχεε (Αριστερά, Γαλλία)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.