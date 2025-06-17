Η αρχή κυβερνοασφάλειας του Ιράν απαγόρευσε στους αξιωματούχους να χρησιμοποιούν συσκευές που συνδέονται με το διαδίκτυο, προφανώς φοβούμενη μήπως παρακολουθούνται ή μήπως παραβιαστούν από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, οι Ιρανοί αξιωματούχοι και οι σωματοφύλακες τους ενημερώθηκαν ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που συνδέεται με το διαδίκτυο ή με τα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.



