Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Ιράν απαγορεύει στους αξιωματούχους τη χρήση συσκευών που συνδέονται στο internet

Η απαγόρευση ισχύει και για τους σωματοφύλακες των αξιωματούχων - Φοβούνται μήπως παρακολουθούνται ή μήπως παραβιαστούν από το Ισραήλ

Internet

Η αρχή κυβερνοασφάλειας του Ιράν απαγόρευσε στους αξιωματούχους να χρησιμοποιούν συσκευές που συνδέονται με το διαδίκτυο, προφανώς φοβούμενη μήπως παρακολουθούνται ή μήπως παραβιαστούν από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, οι Ιρανοί αξιωματούχοι και οι σωματοφύλακες τους ενημερώθηκαν ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που συνδέεται με το διαδίκτυο ή με τα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark