Η Ryanair κατά Ελλάδας και άλλων 4 χωρών: Φταίνε για το 90% των καθυστερήσεων στις πτήσεις

Το αφεντικό της Ryanair, Michael O'Leary, προειδοποίησε τους επιβάτες να προετοιμαστούν για ένα καλοκαίρι με «ταξιδιωτικές διαταραχές» σε όλη την Ευρώπη, κάνοντας λόγο για «υποστελέχωση» στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει επαρκώς την ταξιδιωτική κίνηση των διακοπών.

Ο επικεφαλής της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας έστειλε παράλληλα αυστηρό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλώντας τους αξιωματούχους να παρέμβουν επειγόντως, καθώς υποστηρίζει ότι ένα «σκάνδαλο» χρόνιας έλλειψης προσωπικού και κακοδιαχείρισης οδηγεί σε περιττό χάος.

Ο O'Leary μάλιστα κατονόμασε πέντε χώρες, που πιστεύει πως είναι οι «χειρότερες», κουνώντας το δάχτυλο στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία.

Σύμφωνα με το αφεντικό της Ryanair, τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας των χωρών αυτών δεν λειτουργούν σωστά και ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος των καθυστερήσεων που επηρεάζουν τα ευρωπαϊκά αεροπορικά ταξίδια. «Αυτό δεν μπορεί πλέον να γίνει ανεκτό», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ryanair δήλωσε ότι 3.380 από τις πτήσεις της πέρυσι επηρεάστηκαν από καθυστερήσεις που οφείλονται στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη Γαλλία, ο αριθμός αυτός εκτοξεύτηκε στις 35.100. Αντίθετα, η Σλοβακία είχε μόλις 210 πτήσεις που επηρεάστηκαν από καθυστερήσεις και η Ιρλανδία μόνο 70.

Ο O'Leary συνέχισε λέγοντας πως: «Η διαφορά είναι ότι πρόκειται για προστατευόμενα κρατικά μονοπώλια, τα οποία δεν ενδιαφέρονται για την εξυπηρέτηση των πελατών, δεν ενδιαφέρονται για τους επιβάτες και δεν ενδιαφέρονται ούτε για τους πελάτες των αεροπορικών εταιρειών τους. Κάθε χρόνο έχουν έλλειψη προσωπικού και είναι υπεύθυνες για πάνω από το 90% των καθυστερήσεων των πτήσεων στην Ευρώπη, γεγονός που προσθέτει ένα επιπλέον 10% στις εκπομπές αερίων στην Ευρώπη».

«Η Ryanair, οι πελάτες μας και οι επιβάτες μας έχουν βαρεθεί αυτές τις αναπόφευκτες καθυστερήσεις, τις οποίες μας επιβάλλουν κάθε καλοκαίρι οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ισπανοί, οι Έλληνες και οι Βρετανοί», σημείωσε.

«Το μόνο που χρειάζεται για να διαχειριστούν σωστά την υπηρεσία ATC είναι να προσλάβουν και να εκπαιδεύσουν ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όπως έχουν ήδη αποδείξει οι Ιρλανδοί, οι Δανοί, οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι και οι Σλοβάκοι», πρόσθεσε ενώ έστειλε το μήνυμα πως «ήρθε η ώρα να σταματήσει αυτή η ευρωπαϊκή κακοδιαχείριση και η ανικανότητα».

Οι δηλώσεις αυτές του επικεφαλής της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της Ευρώπης έρχεται λίγες μέρες αφότου η Ryanair ανέδειξε έναν καλοκαιρινό ταξιδιωτικό εφιάλτη που εκτυλίσσεται στην Πορτογαλία, όπου οι μεγάλες ουρές στους συνοριακούς ελέγχους έχουν αφήσει εκατοντάδες επιβάτες αποκλεισμένους στις πύλες αναχώρησης.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι πάνω από 270 ταξιδιώτες έχασαν τις πτήσεις τους μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες λόγω της χρόνιας υποστελέχωσης, όπως τη χαρακτήρισε και επέρριψε ευθέως την ευθύνη στη διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου ANA, κατηγορώντας την ότι δεν είχε προετοιμαστεί κατάλληλα για την ταξιδιωτική κίνηση.

Πηγή: skai.gr

