Ζελένσκι: Θα ζητήσει από τη G7 να αυξήσουν την υποστήριξή τους προς το Κίεβο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ζητήσει από τις χώρες της Ομάδας των 7 να αυξήσουν την υποστήριξή τους προς το Κίεβο στον πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ πριν παρευρεθεί στο πρόγευμα εργασίας της G7 με θέμα «Μία ισχυρή και κυρίαρχη Ουκρανία» μαζί με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε μετά την εσπευσμένη αναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο ότι όλα τα υπόλοιπα μέλη σκοπεύουν να συναντηθούν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας και να συνεχίσουν τις συνομιλίες.

Οι χώρες της G7 πάσχισαν να βρουν στο πλαίσιο της Ομάδας των 7 έναν ελάχιστο κοινό τόπο για τα θέματα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής με τον Τραμπ που εξέφρασε ανοικτά την υποστήριξή του προς τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και δέχθηκε τελικά την έκκληση για αποκλιμάκωση στον πόλεμο Ιράν-Ισραήλ στο κοινό ανακοινωθέν.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι σχεδιάζει να συζητήσει το θέμα της συνέχισης της βοήθειας προς την Ουκρανία, την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και τη μελλοντική χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

