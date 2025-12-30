Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, υποβλήθηκε σήμερα σε απρογραμμάτιστη επέμβαση για να θεραπευτεί από τον επίμονο λόξιγκα που τον βασανίζει, ανακοίνωσε η σύζυγός του.

Ο 70χρονος Μπολσονάρου είχε ήδη υποβληθεί σε δύο χειρουργεία, σε νοσοκομείο της Μπραζίλια, από το περασμένο Σάββατο, για τον ίδιο λόγο. Προηγουμένως υποβλήθηκε και σε χειρουργική επέμβαση για βουβωνοκήλη.

Η Μισέλ Μπολσονάρου ανέφερε νωρίς το απόγευμα, σε μια ανάρτησή της στο Instagram, ότι οι γιατροί προχώρησαν στη νέα επέμβαση αφού ο ακροδεξιός πολιτικός εμφάνισε και πάλι επίμονο λόξιγκα γύρω στις 10 το πρωί (15.00 ώρα Ελλάδας).

Ο Μπολσονάρου, που ξεκίνησε τον Νοέμβριο να εκτίει ποινή των 27 ετών κάθειρξης για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022, βγήκε από τη φυλακή την περασμένη Τετάρτη, με τη σύμφωνη γνώμη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, για να υποβληθεί σε επέμβαση για τη διόρθωση βουβωνοκήλης. Οι γιατροί του στη συνέχεια αποφάσισαν να προχωρήσουν και σε άλλες επεμβάσεις, για να σταματήσει ο επίμονος λόξιγκάς του.

Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά το 2018, όταν τον μαχαίρωσαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, έχει εισαχθεί πολλές φορές σε νοσοκομεία τα τελευταία χρόνια, λόγω των προβλημάτων υγείας που του προκάλεσε εκείνη η επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.