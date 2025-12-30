Μία φωτογραφία ισούται με χίλιες λέξεις λένε οι Κινέζοι. Οι Ιρανοί λένε πως αυτή η φωτογραφία θυμίζει τις φοιτητικές διαδηλώσεις της Τιενανμνέν στην Κίνα, το 1989.

Η αλήθεια είναι πως η στιγμή που αποτυπώθηκε στην Τεχεράνη, όπου Ιρανός διαδηλωτής κάθεται σταυροπόδι μπροστά στους αστυνομικούς, θυμίζει όντως τη συγκλονιστική και καταγεγραμμένη στην ιστορία στιγμή, όπου Κινέζος φοιτητής είχε ξαπλώσει κατά τη διάρκεια των φοιτητικών διαδηλώσεων στο Πεκίνο και ένα άρμα είχε περάσει από πάνω του.

Πηγή: skai.gr

