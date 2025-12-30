Στο πλαίσιο της προσπάθειας να περιοριστεί η εμπλοκή της Τουρκίας στη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ ζήτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να αποκλείσει τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από το Συμβούλιο Ειρήνης (BoP) που ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συγκροτήσει, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που επικαλείται η Jerusalem Post.

Το ζήτημα τέθηκε κατά τη διάρκεια συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες μεταξύ ανώτερων Ισραηλινών αξιωματούχων και στελεχών της κυβέρνησης Τραμπ, με αντικείμενο τη συνέχιση της εφαρμογής του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ισραήλ έχει ασκήσει βέτο στην παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στη Γάζα, στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης που προβλέπεται να αναπτυχθεί στην επόμενη φάση του σχεδίου Τραμπ.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ρωτήθηκε τη Δευτέρα για το ζήτημα, στην έναρξη της συνάντησής του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο Mar-a-Lago, και δήλωσε: «Νομίζω ότι είναι κάτι καλό», αναφερόμενος στην παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στη Λωρίδα της Γάζας. Πρόσθεσε επίσης ότι «η Τουρκία υπήρξε εξαιρετική».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ακόμη: «Γνωρίζω πολύ καλά τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι καλός φίλος μου. Τον εμπιστεύομαι και τον σέβομαι. Το ίδιο κάνει και ο Νετανιάχου».

Τις τελευταίες εβδομάδες, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εργάστηκαν επίσης για να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη συμμετοχή της Τουρκίας στην ανοικοδόμηση της Γάζας. «Στο Ισραήλ υπάρχει ανησυχία ότι η τουρκική εμπλοκή σε ανθρωπιστικές υποθέσεις και σε έργα ανοικοδόμησης θα μπορούσε να οδηγήσει στην απόκτηση ελέγχου από την Άγκυρα εντός της Λωρίδας της Γάζας.

Τον επόμενο μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει τη σύνθεση του Συ΄βουλίου Ειρήνης, καθώς και τη συγκρότηση μιας τεχνοκρατικής κυβέρνησης αποτελούμενης από Παλαιστινίους, η οποία θα έχει εγκριθεί από το Ισραήλ μετά από διαδικασία ελέγχου υποψηφίων που θα προκύψουν από σχετική λίστα.

Ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης θεωρούν ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πρέπει να συμμετάσχει στο συμβούλιο ειρήνης, εν μέρει επειδή η Τουρκία μαζί με την Αίγυπτο και το Κατάρ αποτελεί εγγυήτρια δύναμη της συμφωνίας που έχει υπογραφεί με τη Χαμάς.

Προς το παρόν, πάντως, αρκετές πηγές ανέφεραν στην Jerusalem Post ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για τη σύνθεση του Συμβουλίου.



Πηγή: skai.gr

