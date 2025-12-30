Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείών στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, εξέφρασε την Τρίτη αμφιβολίες για τον ισχυρισμό του Κρεμλίνου ότι η Ουκρανία επιτέθηκε σε κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνοντας ότι θέλει να δει τα στοιχεία των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για το περιστατικό.

«Δεν είναι σαφές αν όντως συνέβη», δήλωσε ο Γουίτακερ στο Fox Business, στην εκπομπή, αναφερόμενος στο φερόμενο περιστατικό, το οποίο η Ουκρανία έχει διαψεύσει.

«Μου φαίνεται κάπως άκομψο, τη στιγμή που βρισκόμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία, με την Ουκρανία να επιδιώκει έντονα την επίτευξή της, να κάνει κάτι που θα μπορούσε να εκληφθεί ως απερίσκεπτο ή μη βοηθητικό», πρόσθεσε.

Η Ρωσία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία επιτέθηκε σε προεδρική κατοικία στην περιφέρεια Νόβγκοροντ με 91 drones μεγάλου βεληνεκούς, προειδοποιώντας ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα και ότι θα σκληρύνει τη διαπραγματευτική της στάση στις συνομιλίες.

Η Ουκρανία χαρακτήρισε τις κατηγορίες της Μόσχας «ψέματα», υποστηρίζοντας ότι στόχο έχουν να δικαιολογήσουν νέες επιθέσεις κατά της χώρας. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία δεν έχει προσκομίσει αποδείξεις «επειδή απλώς δεν υπάρχουν».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Πούτιν του ανέφερε, σε τηλεφωνική επικοινωνία, πως η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει την κατοικία του. Ο Τραμπ είπε ότι ήταν «πολύ θυμωμένος» για το ζήτημα. Ερωτηθείς αν υπάρχουν αποδείξεις για την επίθεση, απάντησε: «Θα το διαπιστώσουμε».

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να προβεί σε περαιτέρω σχόλια για το φερόμενο περιστατικό, ενώ αξιωματούχοι της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών τηρούν σιγή. Η CIA επίσης αρνήθηκε να σχολιάσει.

«Θα φτάσουμε στην ουσία των πληροφοριών. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι τι λένε οι υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων μας για το αν αυτή η επίθεση πράγματι συνέβη», δήλωσε ο Γουίτακερ.

Μετά από συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές πιθανό να βρίσκονται «πολύ κοντά» σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αν και παραμένουν ανοιχτά τα πιο αμφιλεγόμενα εδαφικά ζητήματα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα την Τρίτη: «Η ιστορία για το υποτιθέμενο “πλήγμα σε κατοικία” είναι απόλυτα κατασκευασμένη, με σκοπό να δικαιολογηθούν πρόσθετες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, καθώς και η άρνηση της Ρωσίας να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου. Τυπικά ρωσικά ψέματα».

Η Ρωσία, η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ελέγχει σήμερα λίγο κάτω από το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους και υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις της συνεχίζουν να προελαύνουν.



