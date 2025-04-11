Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε ένα νοσοκομείο της πόλης Νατάλ αφού αισθάνθηκε «έντονους πόνους» στην κοιλιακή χώρα, ανέφερε σήμερα μία εκπρόσωπος του κόμματός του.

Κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στην Πολιτεία Ρίο Γκράντε ντου Νόρτε, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Νατάλ, «αισθάνθηκε αδιαθεσία» που σχετίζεται με την επίθεση που δέχτηκε το 2018, εξήγησε.

Εκείνη τη χρονιά ο Μπολσονάρου μαχαιρώθηκε στην κοιλιά από έναν ψυχικά διαταραγμένο άνδρα, λίγες εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές, τις οποίες τελικά κέρδισε. Τα τελευταία χρόνια έχει νοσηλευτεί πολλές φορές λόγω επιπλοκών από εκείνο το τραύμα.

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος (2019-2022) αισθάνθηκε πόνους, μεταφέρθηκε αρχικά σε ένα νοσοκομείο της πόλης Σάντα Κρουζ και στη συνέχεια στη Νατάλ, που απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα.

Ο γερουσιαστής Ροτζέριο Μαρίνιου, πρώην υπουργός στην κυβέρνηση του Μπολσονάρου, επιβεβαίωσε ότι ο ηγέτης της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης αισθάνθηκε «έντονους πόνους» αλλά δεν διευκρίνισε ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Ο πρώην πρόεδρος έχει παραπεμφθεί σε δίκη για απόπειρα πραξικοπήματος.

