Όλες οι χώρες του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων των αραβικών εθνών, εκείνων της G7 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλουν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ κατά μήκος των βόρειων συνόρων του Ισραήλ με τον Λίβανο, δήλωσε σήμερα Πέμπτη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Ερωτηθείς σχετικά με την απόρριψη από το Ισραήλ μιας υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ πρότασης του Λιβάνου για κατάπαυση του πυρός, ο Blinken είπε στο MSNBC, «Ο κόσμος μιλάει ξεκάθαρα ουσιαστικά για όλες τις βασικές χώρες στην Ευρώπη και στην περιοχή για την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός».

Σε κοινή δήλωση ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου προχώρησαν ΗΠΑ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Αυστραλία, Καναδάς, Ευρωπαϊκή Ένωση, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Βρετανία.

Ειδικότερα, στην κοινή δήλωσή τους οι συγκεκριμένες χώρες ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός για 21 ημέρες ώστε να δοθεί χρόνοε στις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας.

Οι χώρες καλούν όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου, να υπογράψουν άμεσα την προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Επίσης, στη δήλωσή τους αναφέρουν ότι είναι έτοιμες να υποστηρίξουν πλήρως όλες τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Η κοινή δήλωση δόθηκε στη δημοσιότητα αμέσως μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι πραγματοποίησε ένα «ακριβές» χτύπημα στη Βηρυτό, για το οποίο τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι είχε στόχο έναν ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ.

