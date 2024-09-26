Οι πρόσφατες δηλώσεις ανώτερων Ισραηλινών αξιωματούχων κατά μιας πιθανής κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ αποτελούν υπονόμευση των συνομιλιών, αναφέρουν δύο δυτικοί διπλωμάτες που επικαλείται η Haaretz.

Δηλώσεις όπως αυτή που εξέδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Ίσραελ Κατς, λέγοντας ότι «δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός στο βορρά», θα μπορούσαν να ανατρέψουν τις διπλωματικές προσπάθειες και να οδηγήσουν σε πλήρη πόλεμο, αναφέρουν οι πηγές.

Επικαλούμενος το tweet του Κατς, ο ένας εκ των δύο διπλωματών ανέφερε ότι «αυτό μοιάζει με σκόπιμη βλάβη στις διαπραγματεύσεις».

Διπλωμάτης χώρας που υποστηρίζει τις συνομιλίες εξέφρασε την ανησυχία του για την ανακοίνωση προς τους δημοσιογράφους που εστάλη από το Γραφείο του Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ έχει θέσει όρους για τις συνομιλίες που η Χεζμπολάχ δεν θα δεχτεί.

«Αυτές οι παρατηρήσεις δεν είναι χρήσιμες», λέει ο αξιωματούχος.

Αγώνας για διπλωματική επίλυση

Κι ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποφυγή ολοκληρωτικού πολέμου ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ μετά και τις δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων περί ετοιμότητας του στρατού για χερσαία εισβολή στον Λίβανο βρίσκονται σε εξέλιξη, το Ισραήλ φαίνεται να απορρίπτει τις προτάσεις για κατάπαυση του πυρός με τη Χεζμπολάχ, που κατέθεσαν σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δυτικοί σύμμαχοι του Ισραήλ είχαν ζητήσει την άμεση διακοπή των μαχών για τρεις εβδομάδες για να επιτραπεί στη διπλωματία να αποτρέψει έναν ευρύτερο πόλεμο.

"Δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός στο βορρά", δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ισραήλ Κατς στο X. "Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε ενάντια στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι τη νίκη και την ασφαλή επιστροφή των κατοίκων του βορρά στα σπίτια τους. "

לא תהיה הפסקת אש בצפון. נמשיך להילחם נגד ארגון הטרור חיזבאללה בכל העוצמה עד לניצחון והשבת תושבי הצפון בביטחון לבתיהם. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 26, 2024

Τα σχόλια εξασθένησαν τις ελπίδες για ταχεία διευθέτηση, αφού ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι είχε εκφράσει την ελπίδα ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί σύντομα κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους αναζητώντας ασφάλεια.

Δυτικοί ηγέτες εκφράζουν την ανησυχία ότι η σύγκρουση - που διεξάγεται παράλληλα με τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα - κλιμακώνεται με ταχείς ρυθμούς.

Οι μάχες εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν ομάδας Χεζμπολάχ έχουν ενταθεί, εγείροντας φόβους για νέα ισραηλινή χερσαία επίθεση στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και αρκετοί άλλοι σύμμαχοι κάλεσαν για άμεση κατάπαυση του πυρός 21 ημερών στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου. Εξέφρασαν επίσης την υποστήριξή τους για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα μετά από έντονες συζητήσεις στα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατευθυνόμενος στη Νέα Υόρκη για να μιλήσει στον ΟΗΕ, είπε ότι δεν έχει δώσει ακόμη την απάντησή του στην πρόταση εκεχειρίας, αλλά έδωσε εντολή στον στρατό να συνεχίσει τη μάχη. Οι σκληροπυρηνικοί στην κυβέρνησή του επιμένουν ότι το Ισραήλ πρέπει να απορρίψει οποιαδήποτε εκεχειρία και να συνεχίσει να χτυπά τη Χεζμπολάχ μέχρι να παραδοθεί.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε τις σκληρότερες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Λιβάνου από τον πόλεμο του 2006 την περασμένη εβδομάδα, σκοτώνοντας περισσότερους από 600 ανθρώπους, μετά από μήνες διασυνοριακών πυρών με τη Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες πυραύλους εναντίον στόχων στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου, για πρώτη φορά, του εμπορικού κόμβου του Τελ Αβίβ, αν και το σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ περιόρισε τις συνέπειες της επίθεσης.

