Περισσότεροι από 22.000 άνθρωποι που έφυγαν για να γλιτώσουν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο έχουν εισέλθει στη Συρία από τη Δευτέρα, δήλωσαν σήμερα συριακές πηγές ασφαλείας.

«Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που εισήλθαν μέσω του συνοριακού περάσματος της Τζντεϊντάτ Γιαμπούς στη διάρκεια των τελευταίων τριών ημερών και μέχρι σήμερα το πρωί είναι περισσότεροι από 6.000 Λιβανέζοι και περίπου 15.000 Σύροι», διευκρίνισε μία πηγή υπό τον όρο της ανωνυμίας. Δεύτερη πηγή δήλωσε πως 1.000 Λιβανέζοι και 500 Σύροι διέσχισαν ένα άλλο σημείο διέλευσης, αυτό της Τζουσίγια.

Πηγή: skai.gr

