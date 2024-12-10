«Οι ΗΠΑ στηρίζουν πλήρως τη διαδικασία πολιτικής μετάβασης στη Συρία και θέλουν να οδηγήσει σε μια αξιόπιστη, συμπεριληπτική και μη σεχταριστική διακυβέρνηση που θα πληροί τα διεθνή πρότυπα της διαφάνειας και της λογοδοσίας», ανέφερε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν.

«Ο συριακός λαός θα αποφασίσει για το μέλλον της Συρίας. Όλες οι χώρες πρέπει να δεσμευτούν ότι θα στηρίξουν στη συμπεριληπτική και διαφανή διαδικασία και ότι θα απέχουν από κάθε εξωτερική παρέμβαση» ανέφερε ο Μπλίνκεν στην ανακοίνωσή του.

Ο Μπλίνκεν διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ «θα αναγνωρίσουν και θα στηρίξουν πλήρως τη μελλοντική κυβέρνηση» που θα προκύψει από αυτή τη διαδικασία.

«Η μεταβατική διαδικασία και η νέα κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να τηρήσουν τις σαφείς δεσμεύσεις τους ότι θα σέβονται πλήρως τα δικαιώματα των μειονοτήτων, θα διευκολύνουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλους όσοι την χρειάζονται, θα εμποδίσουν να χρησιμοποιείται η Συρία ως βάση τρομοκρατών ή να συνιστά απειλή για τους γείτονές της και θα διασφαλίσουν ότι θα καταστραφούν με ασφάλεια οποιαδήποτε χημικά ή βιολογικά όπλα», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.