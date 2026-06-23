Πακιστάν: Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν δεν ήταν ποτέ αντικείμενο των συνομιλιών

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαχμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν δεν αποτέλεσε αντικείμενο των διαπραγματεύσεων που οδήγησαν στην εκεχειρία και το μνημόνιο κατανόησης, διαψεύδοντας ουσιαστικά αναφορές περί συζητήσεων για τους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν «δύο μέτρα και δύο σταθμά», επισημαίνοντας ότι δεν είναι λογικό ορισμένες χώρες να διαθέτουν βαλλιστικούς πυραύλους και να αμφισβητείται το δικαίωμα του Ιράν να έχει αντίστοιχες δυνατότητες.

Ο Σαρίφ τόνισε ότι το Πακιστάν επιθυμεί να συνεχίσει τον διαμεσολαβητικό του ρόλο έως ότου επιτευχθεί μια μόνιμη ειρήνη, η οποία, όπως είπε, θα βασίζεται στο θάρρος και την αξιοπρέπεια των εμπλεκομένων πλευρών.

Απευθυνόμενος στον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο Πακιστανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Τεχεράνη πέτυχε την εκεχειρία και το μνημόνιο κατανόησης «με αξιοπρέπεια».



Πηγή: skai.gr

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