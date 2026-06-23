Εκκένωση ουρανοξύστη στη Μαδρίτη λόγω καπνού και φωτιάς

Ένας ουρανοξύστης στη Μαδρίτη, όπου στεγάζεται η ενεργειακή εταιρεία Moeve, εκκενώθηκε εσπευσμένα σήμερα μετά την εμφάνιση καπνού και πιθανής φωτιάς στο κτίριο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και αρχικές αναφορές, το προσωπικό απομακρύνθηκε άμεσα για λόγους ασφαλείας, ενώ στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για τον έλεγχο της κατάστασης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρχές. Η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά για προληπτικούς λόγους.

Πηγή: skai.gr

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