ΗΠΑ: Ο ΥΠΕΞ Μπλίνκεν απευθύνει έκκληση για την προστασία των αμάχων στη Συρία

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν απηύθυνε έκκληση για την προστασία των αμάχων στη Συρία, όπου αντάρτες των οποίων ηγούνται εξτρεμιστές ισλαμιστές έχουν καταλάβει αρκετές πόλεις στρατηγικής σημασίας, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή προέλασή τους.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία του, την Παρασκευή, με τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο Άντονι Μπλίνκεν «τόνισε τη σπουδαιότητα της προστασίας των αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των μελών μειονοτικών ομάδων, σε ολόκληρη τη Συρία», και υπογράμμισε την «ανάγκη για εξεύρεση πολιτικής λύσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

Νωρίτερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προέτρεψε τους αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τη Συρία, «όσο υπάρχει ακόμα διαθέσιμη η επιλογή εμπορικών πτήσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

