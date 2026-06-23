Συλλήψεις για πυρκαγιές σε Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Εύβοια και Μαγνησία

Τέσσερις συλλήψεις πραγματοποίησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν στις 22 και 23 Ιουνίου 2026 σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Βοιωτίας, της Εύβοιας και της Μαγνησίας.

Στην πρώτη περίπτωση, πυρκαγιά εκδηλώθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 και ώρα 19:31 σε αγροτική περιοχή των Βασιλικών, του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ημεδαπός προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό μηχάνημα (χορτοδετική μηχανή), σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του. Από την πυρκαγιά κάηκαν υπολείμματα καλλιεργειών σε έκταση περίπου τεσσάρων στρεμμάτων.

Στη δεύτερη περίπτωση, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 13:25, στην αγροτική περιοχή Ελαιώνα, του Δήμου Θηβαίων Βοιωτίας. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ημεδαπός, ηλικίας 33 ετών, εκτελούσε εργασίες καθαρισμού εντός φωτοβολταϊκού πάρκου με γεωργικό ελκυστήρα με καταστροφέα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών προκλήθηκαν σπινθηρισμοί και ανάφλεξη ξηρής βλάστησης. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου πέντε στρέμματα δασικής έκτασης και τριακόσια ενενήντα πέντε στρέμματα γεωργικής έκτασης. Στον υπαίτιο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.095 ευρώ.

Στην τρίτη περίπτωση, πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 στη θέση Κατσικίζα, της κοινότητας Κοντοδεσποτίου, του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων Ευβοίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ημεδαπός, ηλικίας 53 ετών, προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια λόγω διαρροής καυσίμου από Ι.Χ. όχημα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξηρή βλάστηση, με αποτέλεσμα την κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των αρμόδιων ανακριτικών υπηρεσιών.

Στην τέταρτη περίπτωση, πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 στη θέση Λοζίνικο, στην περιοχή Φυτόκο Βόλου Μαγνησίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ημεδαπός, ηλικίας 73 ετών, προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με αγροτικό μηχάνημα (θρυμματιστή). Ειδικότερα, λόγω υπερχείλισης καυσίμου στο μηχάνημα και σπινθηρισμού κατά την εκκίνηση του κινητήρα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη γύρω βλάστηση.

Μετά τη διενέργεια της προβλεπόμενης προανάκρισης, οι υπαίτιοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και σε βάρος τους σχηματίστηκαν οι προβλεπόμενες δικογραφίες για εμπρησμό από αμέλεια.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 23 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 466 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 516.298,56 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 119 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Πηγή: skai.gr

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