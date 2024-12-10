EE: Ζητείται πολιτική για τη Συρία

Η αιφνιδιαστική πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία εξελίσσεται γοργά στο πρώτο «τεστ» διπλωματικών (και όχι μόνο) ανακλαστικών για τη νέα Κομισιόν, καθώς καλείται να επαναπροσδιορίσει άμεσα τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και να αντιμετωπίσει πιθανή νέα κρίση του προσφυγικού.



Εν μέσω έντονων ανησυχιών για νέο προσφυγικό κύμα πάντως, ήδη αρκετά κράτη-μέλη προχώρησαν χθες στο «πάγωμα» της διαδικασίας παραχώρησης καθεστώτος ασύλου σε Σύρους πρόσφυγες.



Γερμανία, Δανία, Φινλανδία, Σουηδία, Τσεχία, Ιταλία, Ολλανδία και Αυστρία «φρενάρουν» την εξέταση αιτήσεων ασύλου, με τη Γαλλία επίσης να εξετάζει το ενδεχόμενο αυτό και την Ελλάδα να προχωρά σε τελικές αποφάσεις την ερχόμενη Παρασκευή για τους περίπου 9,000 Σύρους πρόσφυγες, που βρίσκονται στη χώρα. Θα έχει προηγηθεί συνεδρίαση των υπουργών Εσωτερικών της Ε.Ε. την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, που θα εξετάσουν την τρέχουσα κατάσταση.

«Επαναπατρισμούς» θέλει η Αυστρία

Η Γερμανία πρώτη- καθώς το ζήτημα είχε ήδη εισέλθει στον δημόσιο διάλογο την Κυριακή από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενόψει των εκλογών του Φεβρουαρίου- ανέστειλε όλες τις διαδικασίες εξέτασης περίπου 47.000 αιτήσεων ασύλου από Σύρους, ενώ η Αυστρία εξέφρασε παράλληλα πρόθεση επιστροφής αιτούντων ασύλου στη Συρία. Μάλιστα, ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάρνερ έδωσε ήδη εντολή στο υπουργείο «να προετοιμάσει τακτικό πρόγραμμα επαναπατρισμού και απέλασης στη Συρία».



Επιφυλακτική εμφανίστηκε, πάντως, η Κομισιόν για το εάν συντρέχουν προϋποθέσεις επιστροφής Σύρων προσφύγων. Εκπρόσωπός της ανέφερε χθες ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR), δεν υπάρχουν ακόμα «συνθήκες για ασφαλείς, αξιοπρεπείς επιστροφές στη Συρία». «Η τρέχουσα κατάσταση προκαλεί ελπίδα, αλλά και μεγάλη αβεβαιότητα» πρόσθεσε.



Στις Βρυξέλλες εκτιμούν ότι αρκετοί Σύροι θα επιχειρήσουν να διαφύγουν από τη χώρα, καθώς τα κράτη μέλη που ανέστειλαν τις διαδικασίες εξέτασης ασύλου δεν ζήτησαν παράλληλα και την παύση των κυρώσεων έναντι των ανταρτών της HTS, που εξακολουθεί να θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση.

Προβληματίζουν οι κυρώσεις

Βασική προτεραιότητα για την Κομισιόν είναι να εξετάσει τις ανάγκες για πιθανή ανθρωπιστική βοήθεια, τις επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά και τη διπλωματική προσέγγιση με την νέα πολιτική πραγματικότητα στη Συρία.



Προς το παρόν πάντως, η Ε.Ε δεν πρόκειται να ανοίξει διάλογο με τους αντάρτες της οργάνωσης HTS, που ανέτρεψαν τον Άσαντ. «Καθώς η HTS αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη, χρειάζεται να αξιολογήσουμε όχι μόνο τις δηλώσεις τους, αλλά και τις πράξεις τους» επισήμανε εκπρόσωπος της Κομισιόν, ενώ προσέθεσε ότι το ζήτημα πιθανούς αναθεώρησης της πολιτικής της Ένωσης έναντι της Συρίας θα προσδιοριστεί μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε, την ερχόμενη Δευτέρα.



Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν, εξάλλου, το τέλος των κυρώσεων έναντι του καθεστώτος Άσαντ, αλλά και εκείνων που αφορούν την HTS, που είναι εν ισχύ από το 2014, διευκρίνισε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να εξεταστεί και η πιθανή δημιουργία θέσης ειδικού απεσταλμένου στη Συρία, πρόσθεσε.





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.