Η Ρωσία εξετάζει την πλήρη απαγόρευση των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης (diesel) και άλλα μέτρα, με στόχο να συμβάλει στην σταθεροποίηση της εγχώριας αγοράς καυσίμων, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ.
Σε κυβερνητική σύσκεψη υπό την προεδρία του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Νόβακ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες έχουν αυξήσει την παραγωγή καυσίμων στα μέγιστα επίπεδα, διαβεβαιώνοντας πως η Ρωσία είναι ικανή να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις.
Δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει υποβάλει φορολογικές προτάσεις στο πλαίσιο των προσπαθειών για την στήριξη του πετρελαϊκού τομέα εν μέσω των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Ρωσία.
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