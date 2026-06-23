Η Δανία θα συμμετάσχει με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη διεθνή ναυτική αποστολή της οποίας ηγούνται η Γαλλία και η Βρετανία για την προστασία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Κοπεγχάγη.

Ο υπουργός Άμυνας Γιέπε Μπρούους, μιλώντας σε δημοσιογράφους, εξήγησε ότι η συνεισφορά θα περιλαμβάνει μια ομάδα διερμηνέων, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αξιωματικούς του γενικού επιτελείου καθώς και την πιθανότητα κινητοποίησης δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για το μέγεθος αυτής της αποστολής.

Το σχετικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στο κοινοβούλιο και αναμένεται να εγκριθεί μέχρι τα τέλη της εβδομάδας αναφέρει ότι στόχος είναι «να ενισχυθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα εντός και γύρω από το Στενό του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα.

Τουλάχιστον 37 πλοία μεταφοράς πρώτων υλών πέρασαν τη Δευτέρα από το Ορμούζ, αριθμός ρεκόρ αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Kpler.

Η Γαλλία, η Βρετανία και άλλες χώρες, έχουν προτείνει να αναπτυχθεί μια διεθνής αποστολή αποναρκοθέτησης και ασφάλειας αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας διόδου, αφού επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Το μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη προβλέπει το άνοιγμα των Στενών, χωρίς την καταβολή διοδίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.