Την έντονη ανησυχία του για την πορεία των ΗΠΑ υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επί προεδρίας Μπάιντεν, Άντονι Μπλίνκεν, σε συνέντευξη του στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro.

Ο Αμερικανός πρώην ΥΠΕΞ εκτίμησε ότι ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ έλκεται από αυταρχικά καθεστώτα και ότι επιθυμεί να επαναφέρει έναν κόσμο παλαιού τύπου, όπου οι ισχυροί χωρίζουν τον πλανήτη σε σφαίρες επιρροής.

Ειδικότερα ο Άντονι Μπλίνκεν επισημαίνει ότι ο Τραμπ δείχνει σαφώς την προτίμησή του σε ηγέτες όπως ο Ρώσος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κινέζος Σι Τζινπίνγκ, ο Τούρκος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Ούγγρος Βίκτορ Ορμπάν και ότι θα ήθελε ένα μοντέλο διεθνών σχέσεων παρόμοιο με εκείνο του 19ου αιώνα.

Ως προς την Ουκρανία, θεωρεί πως ο Tραμπ έχει ανεπαρκή κατανόηση των στόχων του Πούτιν και ίσως να συμβιβαζόταν ακόμα και με την απορρόφηση της Ουκρανίας από τη Ρωσία.

Επίσης εκφράζει ανησυχία για τις προθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, κάνοντας λόγο για απαράδεκτες πρακτικές αποκλεισμού και ενδεχόμενη βίαιη εκτόπιση των Παλαιστινίων. Επισημαίνει ότι η στρατηγική ανάπτυξης της Γάζας χωρίς τους Παλαιστινίους είναι μη βιώσιμη και επικίνδυνη για τη σταθερότητα της περιοχής.

Τέλος, ο Μπλίνκεν εκφράζει φόβους για τη δημοκρατία στις ΗΠΑ, τονίζοντας τη συστηματική προσπάθεια υπονόμευσης θεσμών από το περιβάλλον του Tραμπ. Παρότι πιστεύει ότι το σύστημα θα αντέξει, αναγνωρίζει ότι οι ζημιές είναι υπαρκτές. Για την Ευρώπη, τονίζει ότι ο Tραμπ σέβεται μόνο τη δύναμη και πως οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να εξαγάγουν τα αναγκαία συμπεράσματα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

