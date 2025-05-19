Ο πάπας Λέων ΙΔ' συναντήθηκε σήμερα το πρωί στο Βατικανό με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος παρέστη χθες, Κυριακή, στην τελετή ενθρόνισης του νέου ποντίφικα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πάπας Πρέβοστ και ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας πρόκειται να συνεχίσουν να καλλιεργούν την στενή, αδελφική σχέση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον εκλιπόντα Αργεντινό ποντίφικα, με κύρια σημεία αναφοράς την υπεράσπιση των ασθενέστερων και την επικράτηση της ειρήνης.

Όσο για την συνάντηση του πάπα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, για τα 1.700 χρόνια από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, στην Νίκαια της Μικράς Ασίας, συμφωνήθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει πιθανότητα να οργανωθεί στα τέλη Νοεμβρίου, ώστε ο πάπας να μπορέσει να επισκεφθεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά την Θρονική Εορτή του Αγίου Ανδρέα.

Πριν αναχωρήσει από την Ρώμη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος πρόκειται να επισκεφθεί την Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζιόρε, όπου θα προσευχηθεί στον τάφο του μακαριστού πάπα Φραγκίσκου.

